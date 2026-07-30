Ferrari выполнила годовой план по продажам электрокара Luce за два месяца — реализовано 500 экземпляров

Ferrari выполнила годовой план продаж нового электромобиля Luce всего за два месяца, сообщает Financial Times. Компания уже реализовала 500 машин стоимостью от €550 тыс. (около 49,6 млн рублей). При этом многие критики сомневались в успехе модели из-за её внешнего вида — над ним работал бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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Заметную роль в успехе Ferrari Luce сыграл Китай

Ferrari планировала реализовать в 2026 году менее 500 экземпляров Luce, однако этот объём был распродан за два месяца.

По данным Financial Times, одним из ключевых рынков для Luce стал Китай, где модель пользовалась высоким спросом.

Ferrari рассчитывает продать 2500 электрокаров к 2030 году

Следующей целью компании стали продажи 2500 экземпляров Luce к 2030 году — порядка 600 автомобилям ежегодно.

В Ferrari рассчитывают, что Luce будет обеспечивать около 5% общего годового объёма продаж бренда. Автомобиль разработан при участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и остаётся одной из самых обсуждаемых новинок компании из-за неоднозначной реакции на внешний вид.

Контекст

Ferrari Luce оборудован четырьмя электромоторами общей мощностью 1035 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.

На одном заряде Luce может проехать более 530 км. Стоимость модели начинается от €550 тыс.