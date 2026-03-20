OpenAI объединяет ChatGPT, Codex и Atlas в «суперприложение»: цель — обогнать конкурента Anthropic

OpenAI планирует объединить ChatGPT, платформу Codex и браузер Atlas в единое «суперприложение» для ПК, чтобы упростить пользовательский опыт и оптимизировать ресурсы компании, сообщает The Wall Street Journal. Новый инструмент позволит ИИ самостоятельно выполнять задачи на компьютере пользователя, включая написание кода и анализ данных. Концентрация ресурсов на одном продукте позволит компании усилить конкуренцию с Anthropic.

OpenAI столкнулась с неэффективным распределением ресурсов — из-за разрозненности продуктов

Руководить проектом будет Фиджи Симо, глава отдела приложений. По его словам, в прошлом году разрозненные продукты привели к «распылению ресурсов», замедлению работы и недостаточному отклику пользователей. Объединение платформ в «суперприложение» позволит командам OpenAI работать слаженно, сосредоточившись на развитии одного центрального продукта и внедрении «агентных» функций.

Компания планирует также расширить функции уже существующих продуктов. Так, например, программу Codex можно будет использовать не только для программирования, но и для анализа данных, готовить материалы и брать на себя часть рабочих задач. OpenAI рассчитывает, что «суперприложение» станет инструментом как для обычных пользователей, так и для корпоративных клиентов, усилив конкуренцию с Anthropic и её продуктами Claude Code и Cowork.

В OpenAI объединение продуктов считают задачей высшего приоритета

Сейчас активно OpenAI пересматривает свои продукты и направляет ресурсы на самые перспективные из них. По информации WSJ, компания сосредоточит основные ресурсы на «суперприложении», чтобы не отвлекаться на второстепенные задачи и сохранить лидерство на рынке корпоративных ИИ‑решений.

По словам руководителя проекта Фиджи Симо, объединение «самого сильного потребительского приложения и самого сильного агентного приложения» позволит масштабировать ИИ‑возможности для всех пользователей.

Кроме того, новая структура компании упростит координацию между исследовательским и инженерным подразделениями, ускоряя внедрение инноваций и улучшение качества продуктов.

Контекст

В марте 2026 года OpenAI сделала важный шаг в развитии корпоративного бизнеса. Как сообщили Reuters, компания обсуждает с инвестиционными фондами TPG, Advent, Bain и Brookfield создание совместного предприятия на $10 млрд. Из этой суммы фонды вложат $4 млрд и будут использовать технологии OpenAI в своих компаниях, а их представители войдут в совет директоров.

Сейчас корпоративная часть бизнеса приносит OpenAI примерно $10 млрд из $25 млрд общей годовой выручки. При этом конкуренты не отстают: компания Anthropic, которая, по мнению экспертов, уже шире используется в бизнесе, ведёт похожие переговоры с фондами Blackstone и Permira о совместном предприятии на $1 млрд.