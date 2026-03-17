OpenAI заключит сделку с инвестфондами на $10 млрд: вместе они создадут предприятие для развития корпоративного ИИ

OpenAI обсуждает с крупнейшими частными инвестфондами запуск совместной структуры для развития корпоративных решений на базе ИИ, сообщает Reuters. Проект оценивают в $10 млрд ещё до привлечения внешнего капитала. Ожидается, что партнёрство ускорит внедрение технологий OpenAI в бизнес и усилит цифровую трансформацию портфельных компаний фондов.

Инвестфонд TPG будет основным инвестором

OpenAI обсуждает создание совместного предприятия с компаниями TPG, Advent International, Bain Capital и Brookfield Asset Management. По словам источников Reuters, частные фонды могут инвестировать $4 млрд — и взамен на это получить часть капитала. Фонды также будут напрямую внедрять технологии OpenAI в компании из своего портфеля и управлять их использованием.

TPG рассматривается как якорный инвестор. В то же время Advent, Bain и Brookfield займут места соучредителей. Представители всех четырёх фондов получат места в совете директоров будущего предприятия. При этом окончательное решение ещё не принято, а условия сделки могут измениться.

Инвестфонды получат ранний доступ к ИИ-технологиям OpenAI

Соглашение предполагает, что фонды получат ранний доступ к корпоративным продуктам OpenAI. Это даст им возможность внедрять ИИ-решения внутри своих портфельных компаний и потенциально зарабатывать на масштабировании технологий за их пределами.

По данным источников Reuters, OpenAI также предлагает инвесторам привилегированные акции — инструмент, который даёт приоритетную доходность и снижает риски по сравнению с обычным капиталом.

Компания-конкурент тоже ведёт переговоры с инвестфондами

Параллельно аналогичную стратегию реализует ИИ-компания Anthropic. Компания ведёт переговоры с одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Blackstone, а также с Permira и Hellman & Friedman о создании собственного совместного предприятия для продвижения Claude AI.

Объём сделки Anthropic может составить около $1 млрд, однако условия ещё не согласованы. В отличие от OpenAI, компания предлагает инвесторам долю без привилегированных условий.

По словам источников Reuters, Anthropic сейчас демонстрирует более широкое внедрение среди корпоративных клиентов, что усиливает давление на OpenAI в борьбе за рынок.

Фонды стремятся наладить партнерство с разработчиками ИИ

Интерес фондов к подобным сделкам связан с быстрым ростом влияния ИИ на корпоративный сектор. Технологии на основе нейросетей меняют оценку компаний, усложняют сделки выкупа акций и ставят под вопрос устойчивость бизнес-моделей, которые могут быть автоматизированы.

Фонды контролируют крупные предприятия и напрямую влияют на бюджеты в области ПО и ИИ, поэтому партнёрства с разработчиками становятся стратегическим инструментом.

Сделка может ускорить распространение ИИ-решений

По данным источников Reuters, корпоративное направление OpenAI уже приносит около $10 млрд из общего годового дохода в $25 млрд. Сделка может ускорить распространение новых решений компании, включая платформу Frontier для создания и управления ИИ-моделями.

Запущенная в феврале система стала основой программы Frontier Alliances. Это партнёрская модель, в рамках которой OpenAI работает с консалтинговыми гигантами вроде BCG, McKinsey, Accenture и Capgemini для внедрения ИИ в бизнес-процессы.

Представители OpenAI сообщили Reuters, что компания стремится помочь клиентам внедрять ИИ максимально широко и уже создаёт отдельное подразделение для глубокой интеграции технологий в компании.