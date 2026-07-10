OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas — он просуществовал меньше года

OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas — он просуществовал меньше годаПриложение перестанут обновлять с 9 августа
OpenAI закроет десктопный браузер ChatGPT Atlas уже 9 августа 2026 года, сообщил представитель компании Джеймс Сан. Вместо экспериментального поисковика пользователям предлагают перейти на настольного ИИ-агента ChatGPT. Подробную информацию о закрытии браузера компания разошлёт в ближайшее время.
ИИ-браузер заменят клиентом ChatGPT
Вместо ChatGPT Atlas компания предложит пользователям обновлённый настольный клиент ChatGPT. Он объединяет в себе ИИ-ассистента Codex для программирования и новый рабочий инструмент ChatGPT Work — для автоматизации рабочих задач и помощи с рутиной.
Как уточнили в OpenAI, функции поиска теперь встроены в клиент напрямую, что делает браузер избыточным.
ChatGPT Atlas запустили меньше года назад
OpenAI выпустила ChatGPT Atlas 21 октября 2025 года. Среди главных функций браузера:
- анализ страниц через встроенную боковую панель ChatGPT;
- умная память, которая анализирует историю посещений для более точных рекомендаций;
- режим Agent, в котором ИИ сам открывает вкладки, кликает по ссылкам и заполняет формы.
Как отметил представитель OpenAI Джеймс Сан, предполагаемая дата отключения программы — 9 августа 2026 года. Таким образом, экспериментальный браузер просуществовует менее 10 месяцев.
Контекст
9 июля 2026 года OpenAI открыла доступ к новой ИИ-модели GPT-5.6. Она демонстрирует лучшую эффективность в программировании, аналитике, научных исследованиях и кибербезопасности.
Вместе с релизом разработчики улучшили механизм кэширования запросов в API — это должно повысить стабильность работы модели и улучшить её использования в сторонних приложениях.