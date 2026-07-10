OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas — он просуществовал меньше года

OpenAI закроет десктопный браузер ChatGPT Atlas уже 9 августа 2026 года, сообщил представитель компании Джеймс Сан. Вместо экспериментального поисковика пользователям предлагают перейти на настольного ИИ-агента ChatGPT. Подробную информацию о закрытии браузера компания разошлёт в ближайшее время.

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ИИ-браузер заменят клиентом ChatGPT

Вместо ChatGPT Atlas компания предложит пользователям обновлённый настольный клиент ChatGPT. Он объединяет в себе ИИ-ассистента Codex для программирования и новый рабочий инструмент ChatGPT Work — для автоматизации рабочих задач и помощи с рутиной.

Как уточнили в OpenAI, функции поиска теперь встроены в клиент напрямую, что делает браузер избыточным.

ChatGPT Atlas запустили меньше года назад

OpenAI выпустила ChatGPT Atlas 21 октября 2025 года. Среди главных функций браузера:

анализ страниц через встроенную боковую панель ChatGPT;

умная память, которая анализирует историю посещений для более точных рекомендаций;

режим Agent, в котором ИИ сам открывает вкладки, кликает по ссылкам и заполняет формы.

Как отметил представитель OpenAI Джеймс Сан, предполагаемая дата отключения программы — 9 августа 2026 года. Таким образом, экспериментальный браузер просуществовует менее 10 месяцев.

Контекст

9 июля 2026 года OpenAI открыла доступ к новой ИИ-модели GPT-5.6. Она демонстрирует лучшую эффективность в программировании, аналитике, научных исследованиях и кибербезопасности.

Вместе с релизом разработчики улучшили механизм кэширования запросов в API — это должно повысить стабильность работы модели и улучшить её использования в сторонних приложениях.