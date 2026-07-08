В России хотят разработать стратегию экологического машиностроения до 2040 года — для поддержки отрасли

На выставке «Иннопром-2026» генеральный директор группы «ФИНГО» Заира Махачева предложила разработать отдельную государственную стратегию развития экологического машиностроения до 2040 года, сообщает «Коммерсант». По словам топ-менеджера, действующих мер поддержки недостаточно, чтобы выполнить цель по локализации 80% оборудования к 2035 году. В компании считают, что без долгосрочной программы российские производители рискуют уступить рынок иностранным конкурентам.

Отрасли не хватает долгосрочной государственной поддержки

Экологическое машиностроение обеспечивает предприятия оборудованием, которое снижает воздействие промышленности на окружающую среду и способствует развитию «зелёных» технологий. Однако, по оценке группы «ФИНГО», российские производители работают в менее выгодных условиях, чем зарубежные конкуренты.

По словам Заиры Махачевой, поставщики из Китая и других стран Азии предлагают оборудование на 20–30% дешевле благодаря государственным субсидиям и экспортной поддержке. Российским компаниям, напротив, приходится самостоятельно финансировать НИОКР, одновременно конкурируя с импортной продукцией и сталкиваясь с ограниченным внутренним спросом.

В отрасли предлагают создать отдельную программу развития

Эксперты утверждают, что без сформированной долгосрочной стратегии модернизация экологического машиностроения в России находится под угрозой. Игроки рынка — в частности, «ФИНГО» — предлагают выделить сектор в самостоятельное направление промышленной политики. Решение, как считают в компании, позволит увеличить внутренний спрос на отечественное оборудование, ускорить развитие технологий и повысить эффективность импортозамещения.

Одним из ключевых предложений стало создание рабочей группы при Минпромторге, которая займётся подготовкой долгосрочной программы развития отрасли с участием бизнеса и профильных ведомств. В компании рассчитывают, что подход поможет снизить зависимость от иностранных поставщиков и укрепить технологический суверенитет.

Сейчас стратегия развития обрабатывающей промышленности предусматривает увеличение доли российского оборудования в экологическом машиностроении до 80% к 2035 году. Однако, по оценке «ФИНГО», без отдельной отраслевой программы достичь цели будет сложно, поскольку конкуренты из Китая и Индии продолжают получать масштабную государственную поддержку, которой российским производителям пока не хватает.