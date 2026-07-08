Почта России опубликовала финансовые результаты за 2025 год — чистый долг компании достиг 107,8 млрд ₽

Почта России» опубликовала отчётность по МСФО за 2025 год — и вновь продемонстрировала ухудшение финансовых показателей, сообщает «Коммерсант» . Выручка компании от продаж в сравнении с 2024-м снизилась на 3% и составила 218,4 млрд рублей, а чистый убыток вырос до 23,7 млрд руб. (+37%). В связи с этим чистый долг оператора подскочил на 29% — до 107,8 млрд рублей.

«Почта России» сможет принимать заявления россиян на госуслуги — законопроект уже одобрен комитетом Госдумы Кроме того, оператор сможет присылать квитанции за коммунальные услуги онлайн Читайте также

Почта России заявила о падении ключевых доходов и росте долговой нагрузки

Существенный удар по доходам Почты России нанёс международный сегмент — выручка от иностранной почтовой администрации упала с 17,2 млрд до 11,2 млрд рублей.

Также более чем вдвое сократились комиссионные сборы за приём коммунальных, муниципальных и других платежей — с 6,1 млрд до 2,3 млрд руб. При этом выручку увеличила аренда коммерческой недвижимости и другого имуществе, принёсшая 2 млрд рублей (+29%).

Собственный капитал «Почты России» по итогам 2025 года сократился на 15%, несмотря на проведение допэмиссии акций и увеличение уставного капитала на 43,5 млрд рублей. В связи с финансовыми потерями совет директоров 7 июля отказался от выплаты дивидендов.

Компания оптимизирует штат — и получает госубсидии

Операционные расходы Почты России в 2025 году составили 242,5 млрд руб. — на уровне 2024-го. Удерживать рост показателя оператору удаётся за счёт программы финансового оздоровления и трансформации — комплекса мер по спасению компании от долгов и убытков. Меры позволили оптимизировать логистику и «прочие расходы». При этом штат компании уменьшился на 13% (до 211,6 тыс. человек), а производительность труда выросла на 10%.

Важную роль также сыграла поддержка государства — общий объём помощи из бюджета составил около 1,2 млрд рублей. Деньги направили на модернизацию сельских отделений, внедрение ИИ в логистику и другие цели.

Контекст

Улучшить положение оператора может масштабная реформа. Летом 2026 года в Госдуме рассматривают законопроект о мерах поддержки и модернизации «Почты России».

Документ предполагает перевод части сервисов в цифровой формат. Например, планируется запустить приём заявлений россиян на «Госуслуги» и присылать квитанции за ЖКУ онлайн.

23 июня депутаты приняли проект в первом чтении.