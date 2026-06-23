«Почта России» сможет принимать заявления россиян на госуслуги — законопроект уже одобрен комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект о поддержке и модернизации «Почты России», сообщает ТАСС. Согласно инициативе, госкомпания сможет платно передавать заявления граждан на получение государственных услуг. Также «Почта России» будет передавать заявителям ответы ведомств на отправленные заявки.

Россияне смогут бесплатно получить уведомления от «Госуслуг»

В рамках законопроекта о модернизации «Почты России» власти рассматривают создание государственной электронной почты. Предполагается, что физические лица, компании и индивидуальные предприниматели получат собственные электронные почтовые ящики на базе «Госуслуг».

Через них можно будет бесплатно получать важные сообщения от государственных органов и Банка России.

При этом за отправку заявлений государственным органам придется платить отдельно. Для юридических лиц и ИП также предусмотрена ежемесячная плата за получение обычной корреспонденции, не относящейся к категории значимых уведомлений.

Квитанции ЖКХ будут приходить только онлайн

Еще одно положение законопроекта касается доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Если гражданин зарегистрирован на портале «Госуслуги» и не отказался от электронного формата, квитанции смогут направляться только в его личный кабинет.

Бумажная квитанция больше не будет приходить в почтовый ящик.

Доступ к почтовым ящикам в домах россиян ограничат

Документ также предлагает изменить порядок распространения корреспонденции в многоквартирных домах. Оставлять письма и уведомления в почтовых ящиках смогут только жильцы, «Почта России», управляющие компании и организации, выставляющие счета за жилье и коммунальные услуги.

При этом собственники жилья на общем собрании смогут самостоятельно определить дополнительные организации, которым будет разрешен доступ к почтовым ящикам.

«Почта России» сможет привлекать к работе с почтой ИП и юрлиц

Законопроект позволяет оператору привлекать к работе с почтовыми отправлениями юрлиц и ИП. Кроме того, компания сможет размещать рекламу на платежных документах, которые доставляет гражданам.

Авторы инициативы рассчитывают, что новые направления деятельности помогут укрепить финансовое положение почтового оператора.

Контекст

9 июня 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России». Главной причиной стало ухудшение финансовых показателей компании: за 9 месяцев прошлого года её выручка сократилась на 3,3% — до 160,7 млрд руб., а чистый убыток вырос на 44% и достиг 13,5 млрд руб. Маркетплейсы и логистические сервисы заняли самые маржинальные направления, а за «Почтой России» закрепилась социальная нагрузка, не приносящая прибыли.

Первый проект закона о поддержке «Почты России» предполагал обязательное получение лицензий на почтовую деятельность стоимостью до 100 млн рублей в зависимости от масштаба бизнеса.

Минцифры смягчило закон о поддержке Почты России — правительство пошло на уступки после критики от участников рынка Ранее в законопроекте предлагалось ввести условия доставки, которые уравняли бы почту и маркетплейсы Читайте также

После критики законопроекта представителями маркетплейсов и служб доставки, закон переработали. Например, убрали требования о получении бизнесом лицензий на почтовую деятельность и открытии пунктов выдачи в отделениях «Почты России».