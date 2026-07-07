Альфа-Конфа соберёт лидеров HoReCa в Казани: предприниматели обсудят, что помогает ресторанам расти

9 июля в Казани пройдёт Альфа-Конфа Рестораны и Отели — бесплатная конференция для предпринимателей, работающих в сфере HoReCa. Организатором мероприятия выступает Альфа-Банк. В программе — выступления руководителей ресторанных проектов, экспертов по сервису и представителей гостиничного бизнеса. Они расскажут о развитии компаний, управлении командами и работе с гостями.

В центре программы — опыт предпринимателей

Деловая программа начнётся с выступления международного эксперта по ресторанному сервису Петра Ревина. Он расскажет, как меняются стандарты обслуживания и какие требования сегодня предъявляют гости к сервису.

У шеф-кондитера и основателя бренда «Народный кондитер» Рената Агзамова возьмут интервью о роли предпринимателя в развитии компании. Бизнесмены поговорят о том, как основатель влияет на бизнес и помогает масштабировать проект.

О росте компаний через систему управления, партнёрства и работу с ключевыми показателями расскажет партнёр сетей «Дринкит» и «Додо Пицца» Юрий Машенцев.

Вторая часть программы посвящена изменениям

Во второй половине дня участники обсудят изменения ресторанного и гостиничного рынка. В дискуссии будут участвовать генеральный менеджер отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» Оксана Масюкова, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Зуфар Гаязов, директор по развитию «Сыроварни» Павел Потатуров и основательница сети кафе «ПЭПЭ» Гульнара Галимова.

Завершит программу ресторатор и основатель холдинга Perelman People Владимир Перельман. Предприниматель поделится опытом, как доверие, качество сервиса и отношения с гостями помогают строить устойчивый бизнес на длинной дистанции.

Контекст

Альфа-Конфа — серия бесплатных деловых мероприятий Альфа-Банка для предпринимателей. На конференциях участники обсуждают практические вопросы развития бизнеса, а спикерами выступают предприниматели, руководители крупных компаний и отраслевые эксперты.

На Альфа-Конфе Рестораны и Отели организаторы ожидают увидеть 1500 предпринимателей, работающих в ресторанном и гостиничном бизнесе. Помимо деловой программы, участников ждут нетворкинг и презентация сервисов для развития предприятий HoReCa.