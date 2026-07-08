Flowwow запустил кабинет для продвижения товаров — продавцы смогут покупать рекламу внутри маркетплейса

Маркетплейс Flowwow представил кабинет для продвижения товаров внутри платформы. С его помощью селлеры смогут запускать рекламные кампании, отслеживать их эффективность и оплачивать продвижение через встроенный кошелёк. Инструмент уже доступен продавцам из России в мобильном приложении Flowwow Seller для Android, до конца 2026 года кабинет станет доступен на iOS.

Продавцы смогут самостоятельно запускать рекламу товаров

Перейти в личный кабинет для продвижения товаров можно через карточку или страницу товара, а также через блок «Прогресс» в аналитическом дашборде приложения Flowwow Seller. При первом входе пользователям предложат пройти обучение, которое познакомит с возможностями сервиса.

Товары, которые можно продвигать, будут отображаться в специальных разделах маркетплейса, например в блоке «Может понравиться». Сейчас число разделов, доступных для продвижения, ограничено, однако после завершения тестирования Flowwow планирует расширить список категорий.

Стоимость рекламы будет определяться аукционом

Стоимость продвижения рассчитывается по модели CPC (cost per click) — оплаты за клики. Цена каждого клика определяется по принципу аукциона второй цены: победитель платит не свою максимальную ставку, а сумму, достаточную для победы над ставкой ближайшего конкурента. Механизм, как отмечают в компании, позволяет эффективнее расходовать рекламный бюджет.

В кабинете также доступны инструменты для настройки рекламных кампаний и расширенная статистика. Продавцы смогут отслеживать количество показов, кликов, заказов, CTR и другие показатели эффективности.

Для оплаты продвижения селлеры получат единый цифровой кошелёк

Одновременно с рекламным кабинетом Flowwow представил кошелёк селлера: через него можно оплачивать внутренние сервисы платформы. Пополнить счёт разрешается как корпоративной банковской картой, так и картой физического лица.

Для знакомства с новым инструментом каждому продавцу начислят 1 тыс. приветственных бонусов. Один бонус равен одному рублю — его можно использовать только для продвижения товаров.

До конца года сервис появится на iPhone

В компании сообщили, что продолжат развивать рекламные инструменты. До конца 2026 года Flowwow планирует выпустить кабинет продвижения для приложения на iOS, а также увеличить количество мест на маркетплейсе, где продавцы смогут размещать рекламируемые товары.

По словам продакт-менеджера продуктов для партнёров Flowwow Кирилла Суханова, новый инструмент для продвижения поможет: