Книжные издательства нарастили доходы и продажи в 2026 году — при этом бумажные тиражи уменьшились на 26%

Крупнейшие российские книжные издательства увеличили и продажи, и доходы по итогам I полугодия 2026 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. При этом, по оценке экспертов, в I квартале 2026 года тиражи бумажных книг в целом сократились на 26%. В целом по итогам года аналитики ожидают роста всего рынка не более чем на 8%.

«Эксмо» и «Альпина» показали рост продаж в I полугодии

По данным «Коммерсанта», крупнейшие игроки рынка показали уверенный рост. Оборот «Эксмо» за I полугодие вырос на 7,6%, выпущенный тираж — на 4,6%, сообщил представитель компании изданию. По словам источника «Коммерсанта», подобные показатели позволяют приблизиться к прогнозу гендиректора Евгения Капьева, который в феврале 2026 года ожидал роста продаж в рублях на 15%, а в физическом выражении — на 5–7%.

В группе «Альпина» изданию рассказали, что оборот вырос на 6% в деньгах и на 10% — в штучных продажах. Прирост издаваемых тиражей в среднем по группе составил около 25%.

Эксперты ожидают роста книжного рынка на 5–8%

По итогам 2025 года общий оборот книжной отрасли вырос на 11,1% — до 150,3 млрд рублей. Однако этот рост обеспечил преимущественно цифровой сегмент, тогда как производство физических книг в штуках практически не изменилось, отмечает эксперт «Рексофт Консалтинга» Оксана Кулакова. По данным независимого книжного эксперта Владимира Харитонова, в I квартале 2026 года тиражи бумажных книг и вовсе упали на 26%.

По прогнозу Оксаны Кулаковой, в 2026 году рынок в деньгах вырастет на 5–8%, а в тиражах либо сократится, либо останется на уровне прошлого года. Дальнейший рост отрасли будет определяться аудиокнигами и цифровыми форматами.

Книжные магазины закрываются из-за экспансии маркетплейсов, считают в Минцифры

Несмотря на рост доходов у отдельных издательств, давление на традиционные книжные магазины продолжает расти. Доля маркетплейсов в общей структуре продаж достигла уже 57,5% — доля классической розницы сократилась до 34,2%.

Посещаемость книжных магазинов в России за 2025 год также снизилась — на 8,2%. Число закрытых точек достигло 338 — Минцифры назвало главной причиной именно экспансию маркетплейсов.

В «Читай-городе» «Коммерсанту» сообщили, что товарооборот сети за I полугодие вырос всего на 2% в деньгах — во многом за счёт увеличения среднего чека. Посещаемость магазинов с IV квартала 2025-го по второй квартал 2026-го прибавила лишь 3%.

Контекст

Российский книжный рынок в 2025 году продолжает смещаться в сторону цифровых форматов. Продажи бумажных книг сократились до 231 млн экземпляров. При этом потребление электронных и аудиокниг выросло со 153 млн до 222 млн экземпляров. Объём цифрового сегмента в целом достиг 23,6 млрд рублей. В 2026 году цифровой рынок, по прогнозам «Литрес», может вырасти ещё на 20%

Выручка «Литрес» от аудиокниг увеличилась на 12,5% за три квартала 2025 года. Подписка заняла 51% в структуре B2C-выручки группы.