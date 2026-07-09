Рекламный рынок столкнулся с перегревом: брендам не хватает внимания аудитории

26 июня в Москве прошла конференция «AdIndex Сити». Топ-менеджеры «Яндекса», «Авито», МТС AdTech, Ozon и другие обсудили, почему привычных инструментов таргетинга становится недостаточно, как искусственный интеллект меняет управление рекламными кампаниями и какие стратегии помогают брендам находить аудиторию в условиях высокой конкуренции за внимание пользователей. Презентации спикеров доступны на сайте конференции.

ИИ автоматизирует рекламные кампании

Главной дискуссией конференции стала пленарная сессия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка».

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров подчеркнул, что от фазы постоянного роста большинство бизнесов переходят в затяжную стагнацию. Это требует от бизнеса более гибких решений, внимательного планирования и пересмотра привычных стратегий.

Директор по работе с агентствами и партнёрами рекламной сети «Яндекс» Виктория Кинаш добавила, что пользователи всё чаще получают ответы через ИИ-сервисы, а скорость обработки запросов постоянно растёт. По её словам, конкурентным преимуществом компаний становится не сам доступ к технологии, а умение использовать её эффективнее других.

Таргетинг будет ориентироваться на жизненные сценарии

На сессии о трансформации потребительского поведения директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон рассказал, как меняются подходы к таргетингу. По его словам, интересов пользователя уже недостаточно, чтобы понять, что он купит в ближайшее время. Более точными сигналами становятся жизненные события — переезд, смена работы, продажа автомобиля или появление домашнего питомца. Они помогают вернее определить, какие товары и услуги могут понадобиться человеку, и показать ему более релевантную рекламу. По оценке Пейсахзона, таргетинг на основе жизненных сценариев станет одним из ключевых направлений развития рекламной платформы «Авито».

Генеральный директор Mediasystem Олег Темботов посвятил выступление медиапланированию. Он отметил, что компаниям приходится пересматривать рекламные планы и быстрее реагировать на изменения рынка. При этом, по его мнению, постоянные акции и промокампании не всегда помогают долгосрочному продвижению бренда. Вместо этого он рекомендовал последовательно работать над узнаваемостью бренда.

Рекламодателей стало больше, чем качественной аудитории

На сессии, посвящённой развитию рекламных технологий и медиапотребления, участники обсуждали, как алгоритмы меняют путь пользователя.

Коммерческий директор T2 AdTech Татьяна Ковалевская поделилась, что значительная часть пользовательского времени сегодня приходится на социальные сети, мессенджеры, видеосервисы, маркетплейсы и финансовые приложения. При этом пользователь реже выбирает контент самостоятельно — его формируют рекомендательные алгоритмы. По мнению эксперта, теперь именно нейросеть определяет, какой контент и в какой момент увидит человек.

Член правления и коммерческий директор МТС AdTech Артём Пуликов сравнил российский рекламный рынок с южнокорейским. По объёму они практически сопоставимы: 981 млрд рублей в России против 994 млрд рублей в Южной Корее. По словам Пуликова, российский рекламный рынок переживает перегрев: спрос со стороны рекламодателей превышает объём качественной аудитории, за внимание которой они конкурируют. В результате брендам становится сложнее и дороже привлекать пользователей, поэтому они вынуждены искать новые форматы коммуникации и дополнительные точки контакта.

Финалом «AdIndex Сити» стала первая отраслевая премия «Высокая Технология». Лучшие рекламные и маркетинговые платформы определили по итогам исследования «Технологический Индекс», основанного на оценках клиентов рынка. Гран-при в номинации «Платформа года» получила МТС Ads.