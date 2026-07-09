Китайский ESTEO представил гибридный внедорожник V27 — в России авто будет стоить почти 6 млн ₽

Китайский бренд ESTEO объявил старт предзаказов на флагманский внедорожник V27. Как сообщили в пресс-службе компании, автомобиль адаптирован для экстремальных дорожных условий и российских морозов. Цена на новинку начинается от 5,75 млн рублей.

Geely представила новый электроседан Galaxy TT — он проезжает до 725 км без подзарядки Китайская новинка бросит вызов популярному Xiaomi SU7 Читайте также

ESTEO V27 разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд

В основе модели — последовательная гибридная система Golden REEV. Два электромотора выдают суммарную мощность 456 лошадиных сил, а бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 л выступает в роли генератора для подзарядки батареи.

Совокупный запас хода ESTEO V27 — более 800 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

Также внедорожник оборудован интеллектуальным полным приводом, который включается автоматически в зависимости от дорожных условий, а клиренс составляет 220 мм — за счёт этих особенностей машина уверенно ведёт себя на бездорожье и подъёмах с уклоном до 60%. Для работы в российском климате предусмотрена умная система терморегулирования — она поддерживает оптимальную работу батареи и двигателя даже в морозы.

У внедорожника прочный кузов и комфортный салон

Экстерьер ESTEO V27, по словам производителя, получил «выразительный брутальный дизайн». Кузов автомобиля на 76% состоит из высокопрочной стали — это делает внедорожник безопасным, долговечным и более послушным в управлении.

Из особенностей внутри салона:

кресла с вентиляцией и обогревом;

система ароматизации;

плавная мультимедиа на мощном чипе Snapdragon 8155;

панорамная крыша с защитой от ультрафиолета и эффектом звёздного неба;

багажник объёмом до 1800 литров при сложенных сидениях второго ряда.

Предзаказы на ESTEO V27 уже стартовали. Рекомендованная розничная цена в России — 5,75 млн рублей.