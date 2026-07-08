Geely представила новый электроседан Galaxy TT — он проезжает до 725 км без подзарядки

Geely представила новый электроседан Galaxy TT — он проезжает до 725 км без подзарядкиКитайская новинка бросит вызов популярному Xiaomi SU7
Компания Geely представила электрический седан Galaxy TT со сверхбыстрой зарядкой и запасом хода до 725 км. Релиз модели ожидается уже в августе 2026 года. Ближайшим конкурентом новинки станет популярный Xiaomi SU7.
Длина электрокара — пять метров, а для вещей предусмотрено два багажника
Длина Geely Galaxy TT составляет 5 метров, он крупнее других популярных седанов — Toyota Camry (4,88 м) и Audi A6 (4,94 м). Колёсная база в292 см позволила сделать салон электрокара максимально просторным.
Сзади на машине установлен активный спойлер — он поднимается до 22,5 градуса, чтобы сильнее прижимать седан к дороге, тем самым повышая устойчивость автомобиля на большой скорости.
Также у машины два вместительных багажника: основной на 528 литров и дополнительный отсек в передней части — на 110 литров.
Внутри электрокара — кварцевые часы и проекционный дисплей
В салоне Galaxy TT установлены компактная овальная приборная панель, большой центральный монитор и проекционный дисплей с элементами дополненной реальности.
Кроме того, наряду с привычными цифровыми экранами в автомобиле также есть кварцевые часы, зарядные разъёмы и множество отсеков для хранения.
Модель получила сверхбыструю зарядку и внушительный запас хода
Электрокар базируется на 800-вольтовой архитектуре — это значит, что батарею можно зарядить до 80% всего за 15–20 минут.
На выбор покупателям предложат три варианта аккумуляторов ёмкостью 52,4, 63,8 или 75,2 кВт⋅ч. В зависимости от комплектации запас хода составит от 540 до 725 км.
Также модель предлагает две силовые установки на выбор:
- базовую одномоторную на 333 л.с.;
- продвинутую двухмоторную на 578 л.с.
В Китае старт продаж Geely Galaxy TT запланирован на август 2026 года.