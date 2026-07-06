Bentley анонсировал первый электромобиль в истории бренда — презентация модели Torcal состоится 23 сентября

Британский производитель премиальных автомобилей Bentley анонсировал первый в своей истории полностью электрический автомобиль — его будут выпускать в линейке Torcal. Презентация новинки состоится 23 сентября. Название Torcal отсылает к национальному парку в Испании.

Длина нового электромобиля Bentley составит около пяти метров

Как сообщают СМИ, длина машины составит около пяти метров. Запас хода на одном заряде превысит 300 миль — около 480 км. Переднюю часть автомобиля украсит крупная светящаяся решётка радиатора с 3D-алмазным узором. Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер назвал Torcal «самым продуманным автомобилем в истории компании». Более подробные детали о модели пока держатся в секрете.

Имя новой модели Bentley позаимствовал у испанского природного памятника Эль-Торкаль-де-Антекера — скального массива из известняка. Как отмечают в компании, название также связано с латинским torquere («вращать»), от которого произошло английское torque — «крутящий момент».

Новый электрокар Torcal станет четвёртым автомобилем в модельном ряду Bentley

Torcal станет четвёртым автомобилем в актуальном модельном ряду Bentley — после Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Первоначально Bentley планировала выпустить до пяти электромобилей, но позже отказалась от этой идеи. Пока компания планирует пополнить линейку одним электрокаром.

По неофициальным данным, новую модель будут выпускать на заводе Bentley в британском Крю, где также расположены штаб-квартира и дизайн-центр компании. СМИ также сообщают, что несколько недель назад на немецком гоночном треке Нюрбургринг, возможно, был замечен электрокар от Bentley.

Контекст

В июле 2025 года компания представила концепт-кар EXP 15 — пятиметровый электромобиль без переднего пассажирского сиденья. В салоне модели мог разместиться только водитель, чемодан или переноска для питомца. На корпусе модели — закрытая радиаторная решётка с LED-подсветкой.

В компании уточнили, что этот автомобиль не предназачен для массового производства — его концепт будут использовать при дальнейших разработках.