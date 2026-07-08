Минцифры усилит контроль за SIM-картами и массовыми звонками — расходы операторов уже оценили в 3 млрд ₽

Минцифры подготовило проект постановления новых требований для операторов связи, пишет «Коммерсант». Поправки должны ограничить использование на рынке SIM-карт без актуальных данных о владельце, а также усилить защиту несовершеннолетних и уведомлять абонентов о массовых звонках. По оценке разработчиков проекта, в течение шести лет операторы связи могут потратить на выполнение новых требований от 300 млн до 3 млрд рублей.

Операторы будут перепроверять корпоративные номера при изменении данных

Документ вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Один из блоков проекта постановления касается корпоративных абонентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Если в Единой системе идентификации и аутентификации изменятся сведения о компании или ИП, оператор должен будет временно — максимум на сутки — приостановить услуги связи по договору. За это время компания связи проведет повторную проверку абонента.

Новая система должна сократить число серых SIM-карт, владельцы или фактические пользователи которых не указаны в системе. Если SIM-карта применяется для мошеннических звонков или рассылок, оператору сложнее установить личность пользователя, на чьё имя она записана.

Для детских SIM-карт новые правила начнут действовать автоматически

Отдельные требования Минцифры предлагает установить для номеров, которыми пользуются несовершеннолетние.

Операторы будут блокировать международные звонки, роуминг и рекламные рассылки и подключать бесплатные сервисы защиты. Часть ограничений владелец номера сможет снять по собственной инициативе, но какие именно — в материалах проекта не раскрывается.

Минцифры отдельно установило правила для детских SIM-карт с авансовой оплатой на случай отсутствия средств на балансе .Оператор будет обязан приостановить предоставление абоненту платных услуг, но доступ к бесплатным экстренным вызовам, включая номер 112, сохранится.

Ограничения для детских номеров будут вступать в силу автоматически, без дополнительной заявки от родителей или владельца номера.

Пользователей будут предупреждать о массовом обзвоне

В проекте постановления прописаны новые правила для массовых и автоматических вызовов — организованных обзвонов, которые компании или банки проводят через операторов связи. Минцифры предлагает предупреждать абонента о подобных звонках ещё до начала вызова.

Оператор должен отправить уведомление и указать в нём инициатора звонка — название юрлица или ИП, категорию вызова и основание для обзвона. В уведомлении оператор также напомнит о праве подать жалобу, если содержание звонка не совпадёт с заявленным основанием.

После жалобы абонента оператор обязан заблокировать массовые звонки, на которые поступило обращение. Исключение предусмотрено для звонков госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений по закону. Расходы на предварительное уведомление понесет компания, которая проводит массовые обзвоны.

Операторы просят уточнить критерии для подозрительных звонков

Рынок пока оценивает, как проект повлияет на расходы и технические процессы.

В «МегаФоне» сообщили «Коммерсанту», что часть предложенных в проекте постановления инструментов в компании уже работает. Остальные нормы могут потребовать вложений и настройки внутренних систем.

Т2 изучает проект вместе с бизнес-подразделениями.

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») указал на риск правовой неопределенности в регулировании массовых вызовов. По его словам, операторы должны пропускать законные звонки от банков и госорганов, но одновременно блокировать подозрительные обзвоны после жалобы абонента. Без четких критериев компаниям связи может быть сложно понять, какой звонок разрешить, а какой — заблокировать.

Контекст

В конце июня президент Владимир Путин подписал поправки к закону «О связи». Они дают абонентам право ограничить входящие международные звонки и закрепляют новые правила для массовых вызовов.

Закон также меняет правила выдачи SIM-карт. Пользователь не сможет расторгнуть договор с оператором раньше чем через 90 дней после регистрации номера. Кроме того, родители смогут оформлять отдельные SIM-карты для детей.