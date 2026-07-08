Минцифры усилит контроль за SIM-картами и массовыми звонками — расходы операторов уже оценили в 3 млрд ₽Операторы связи пока задаются вопросом, как отличать законные звонки банков от подозрительных рекламных вызовов
Минцифры подготовило проект постановления новых требований для операторов связи, пишет «Коммерсант». Поправки должны ограничить использование на рынке SIM-карт без актуальных данных о владельце, а также усилить защиту несовершеннолетних и уведомлять абонентов о массовых звонках. По оценке разработчиков проекта, в течение шести лет операторы связи могут потратить на выполнение новых требований от 300 млн до 3 млрд рублей.
Операторы будут перепроверять корпоративные номера при изменении данных
Документ вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Один из блоков проекта постановления касается корпоративных абонентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Если в Единой системе идентификации и аутентификации изменятся сведения о компании или ИП, оператор должен будет временно — максимум на сутки — приостановить услуги связи по договору. За это время компания связи проведет повторную проверку абонента.
Новая система должна сократить число серых SIM-карт, владельцы или фактические пользователи которых не указаны в системе. Если SIM-карта применяется для мошеннических звонков или рассылок, оператору сложнее установить личность пользователя, на чьё имя она записана.
Для детских SIM-карт новые правила начнут действовать автоматически
Отдельные требования Минцифры предлагает установить для номеров, которыми пользуются несовершеннолетние.
Операторы будут блокировать международные звонки, роуминг и рекламные рассылки и подключать бесплатные сервисы защиты. Часть ограничений владелец номера сможет снять по собственной инициативе, но какие именно — в материалах проекта не раскрывается.
Минцифры отдельно установило правила для детских SIM-карт с авансовой оплатой на случай отсутствия средств на балансе .Оператор будет обязан приостановить предоставление абоненту платных услуг, но доступ к бесплатным экстренным вызовам, включая номер 112, сохранится.
Ограничения для детских номеров будут вступать в силу автоматически, без дополнительной заявки от родителей или владельца номера.
Пользователей будут предупреждать о массовом обзвоне
В проекте постановления прописаны новые правила для массовых и автоматических вызовов — организованных обзвонов, которые компании или банки проводят через операторов связи. Минцифры предлагает предупреждать абонента о подобных звонках ещё до начала вызова.
Оператор должен отправить уведомление и указать в нём инициатора звонка — название юрлица или ИП, категорию вызова и основание для обзвона. В уведомлении оператор также напомнит о праве подать жалобу, если содержание звонка не совпадёт с заявленным основанием.
После жалобы абонента оператор обязан заблокировать массовые звонки, на которые поступило обращение. Исключение предусмотрено для звонков госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений по закону. Расходы на предварительное уведомление понесет компания, которая проводит массовые обзвоны.
Операторы просят уточнить критерии для подозрительных звонков
Рынок пока оценивает, как проект повлияет на расходы и технические процессы.
В «МегаФоне» сообщили «Коммерсанту», что часть предложенных в проекте постановления инструментов в компании уже работает. Остальные нормы могут потребовать вложений и настройки внутренних систем.
Т2 изучает проект вместе с бизнес-подразделениями.
Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») указал на риск правовой неопределенности в регулировании массовых вызовов. По его словам, операторы должны пропускать законные звонки от банков и госорганов, но одновременно блокировать подозрительные обзвоны после жалобы абонента. Без четких критериев компаниям связи может быть сложно понять, какой звонок разрешить, а какой — заблокировать.
Контекст
В конце июня президент Владимир Путин подписал поправки к закону «О связи». Они дают абонентам право ограничить входящие международные звонки и закрепляют новые правила для массовых вызовов.
Закон также меняет правила выдачи SIM-карт. Пользователь не сможет расторгнуть договор с оператором раньше чем через 90 дней после регистрации номера. Кроме того, родители смогут оформлять отдельные SIM-карты для детей.