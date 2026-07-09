Частные инвесторы вложили в бумаги на Мосбирже почти 1,5 трлн рублей за полгода — спрос на акции вырос в шесть раз

Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже почти 1,5 трлн рублей в первом полугодии 2026 года — на 70% больше, чем год назад, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные торговой площадки. Основную часть средств — 1,1 трлн рублей — инвестировали в облигации: показатель вырос на 18% год к году.

В июне вложения в акции выросли почти в шесть раз — до 30,2 млрд рублей

В июне инвестиции физлиц в ценные бумаги выросли на 32% год к году — до 264,1 млрд рублей. В этом месяце частные инвесторы вложили в акции 30,2 млрд рублей — почти в шесть раз больше, чем год назад. Инвестиции в облигации достигли 231 млрд рублей — показатель вырос в 1,5 раза год к году. Структура вложений распределилась следующим образом:

корпоративные рублёвые облигации — 61%;

облигации в иностранной валюте — 25%;

рублёвые ОФЗ — 14%.

Объём вторичных торгов облигациями в июне достиг 2,5 трлн рублей — плюс 71,5% год к году. Торги ОФЗ выросли на 54,4% до 1,3 трлн рублей, корпоративными бумагами — почти вдвое, до 1,2 трлн рублей.

Сбербанк, «Лукойл», «Газпром» и ВТБ вошли в топ народного портфеля частных инвесторов

В народный портфель частных инвесторов по итогам июня вошли обыкновенные и привилегированные акции:

Сбербанк (обыкновенные) — 31,8%;

Сбербанк (привилегированные) — 7,3%;

Лукойл — 11,6%;

Газпром — 11,6%;

ВТБ — 9,7%;

Т-Технологии — 6,6%;

X5 — 5,7%;

Яндекс — 5,6%;

Полюс — 5,1%;

Норникель — 4,9%.

Среди бумаг из состава индекса Мосбиржи IPO наиболее активный интерес вызвали акции «МТС банка», В2В-РТС, «Европлана», «Займера», GloraX, «Всеинструменты.ру» и других.

В июне сделки на Мосбирже заключили 3 млн человек

Доля физических лиц в объёме торгов акциями в июне составила 63,5%, в облигациях — 12,8%. Сделки в июне заключали более 3 млн человек, из них около 358 тыс. — квалифицированные инвесторы.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 41,9 млн, увеличившись на 265 тыс. за месяц. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,4 млн — плюс 62 тыс. за месяц.

Общий торговый оборот по ИИС в июне составил 327,2 млрд рублей. В структуре оборота 50% пришлось на сделки с акциями, 22% – с облигациями.

Во втором полугодии активность эмитентов сохранится, прогнозируют эксперты

Руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев в комментарии «Ведомостям» связал высокий интерес инвесторов к облигациям с благоприятной макроэкономической конъюнктурой. По его словам, ключевая ставка на уровне 14,25% годовых стимулирует приток средств на долговой рынок.

Заместитель генерального директора «Финама» по брокерскому бизнесу Дмитрий Леснов связал рост интереса к акциям с попытками инвесторов «нащупать дно» в надежде быстро заработать. Однако он предупредил, что такие стратегии редко приносят успех и чаще заканчиваются фиксацией убытков.

Инвестиционный консультант брокера «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин прогнозирует высокую активность эмитентов во втором полугодии. По его мнению, компании «поймали окно», когда стоимость заимствований через биржу сопоставима с банковскими кредитами. Он отметил, что поддержать спрос способны стабильная или умеренно снижающаяся ставка, активные размещения и развитие розничных продуктов.

Контекст

По данным исследования «ВТБ мои инвестиции», с 2023 по 2025 год 10 из 42 эмитентов индекса Мосбиржи смогли нарастить прибыль на акцию (EPS) даже в условиях высокой ключевой ставки, которая в конце 2024 года достигала 21%. Абсолютным лидером стала золотодобывающая компания «Полюс» (+155%), за ней следуют Headhunter (+95%), «Циан» (+74%) и «Т-Технологии» (+70%).