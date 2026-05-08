25% эмитентов Мосбиржи смогли повысить прибыль на акцию: лидеры — Headhunter, «Циан» и «Т-Технологии»

С 2023 по 2025 год 10 из 42 эмитентов индекса Мосбиржи смогли нарастить прибыль на акцию (EPS*), сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «ВТБ мои инвестиции». Абсолютным лидером стала золотодобывающая компания «Полюс» с ростом показателя на 155%, за ним следуют Headhunter и «Циан». Почти четверть компаний смогла заработать даже несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику.

Высокая ключевая ставка не помешала эмитентам заработать больше на каждую акцию

В десятку лидеров по темпам роста прибыли на акцию вошли:

«Полюс» (+155%);

Headhunter (+95%);

«Циан» (+74%);

«Т-Технологии» (+70%);

«Ренессанс Страхование» (+54%);

«Яндекс» (+48%);

«Мать и дитя» (+41%);

X5 Group (+14%);

Сбербанк (+13%);

«Интер РАО» (+3%).

Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев пояснил, что исследование выявило компании, которые смогли улучшить результаты именно при высокой ключевой ставке.

В конце 2023 года ключевая ставка составляла 16%, уже в декабре 2024-го она поднялась до 21% и держалась на таком уровне до июня 2025. Лишь в конце прошлого года ЦБ начал снижать ставку — сейчас она составляет 14,5%.

Обычно дорогой заёмный капитал сильно давит на прибыль бизнеса. Однако топ–10 компаний в условиях жёсткой денежно-кредитной политики смогли не просто увеличить выручку, но и заработать больше в пересчёте на каждую акцию.

Компании нарастили прибыль на акцию за счёт расширения бизнеса

Рост EPS золотодобывающей компании «Полюс» происходит на фоне увеличения стоимости драгметалла. Стоимость золота с 2023 по 2025 год выросла в 2,37 раза — до $4367,80 на Лондонской бирже металлов. В 2026 году рост стоимости металла продолжился — в мае она составила $4706,9

Аналитик «Финама» Алексей Калачев прогнозирует, что к 2030 году «Полюс» удвоит добычу благодаря новым месторождениям, что делает инвестирование в компанию привлекательным.

У большинства компаний — Headhunter, «Циана», «Т-Технологий», «Яндекса», X5, «Матери и дитя», «Ренессанс страхования» — показатель увеличился благодаря расширению бизнеса и клиентской базы.

Так, Headhunter занимает второе место в рейтинге по EPS благодаря монополизации отрасли и внедрению ИИ-технологий. «Циан» увеличил прибыль на акцию из-за роста рынка недвижимости. «Т-Технологии» нарастили EPS за счёт консолидации Росбанка и расширения бизнеса в регионах.

Аналитики советуют присматриваться к акциям экспортёров

Из эмитентов, которые не вошли в десятку, стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин рекомендует обратить внимание на экспортёров — нефтяной сектор, производителей удобрений и металлургов. Они в меньшей степени зависят от рецессии внутри страны и могут извлечь выгоду от ослабления рубля в ближайшие два года.

Аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой выделяет «Яндекс» как одного из быстрорастущих эмитентов: даже в условиях замедления экономики компания способна расти за счёт масштаба экосистемы.

Главными же рисками для всего рынка аналитик «Финама» Игорь Додонов называет непростую экономическую обстановку, падение покупательской способности, сохранение жёсткой денежно-кредитной политики, санкции и увеличение фискальной нагрузки на бизнес.

Контекст

На фоне роста EPS лидеры индекса Мосбиржи демонстрировали смешанные финансовые результаты. Выручка HeadHunter выросла на 4%, но чистая прибыль упала почти на 25% — до 17,99 млрд рублей.

Выручка «Т-Технологий» увеличилась на 49%, достигнув 1,4 трлн рублей, прибыль компании также выросла на 43%.

X5 по итогам 2025 года увеличила выручку до 1,1 трлн рублей, при этом чистая прибыль снизилась до 83 млрд рублей.