«Т-Технологии» увеличили выручку на 49% по итогам 2025 года — до 1,4 трлн ₽: прибыль выросла на 43%

«Т-Технологии» по итогам 12 месяцев 2025 года увеличили выручку на 49% — до рекордных 1,4 трлн рублей, говорится в отчёте компании. Операционная чистая прибыль выросла на 43% и достигла 174,4 млрд рублей, превысив прогноз компании. Основной вклад в рост обеспечили процентные доходы, комиссии и расширение клиентской базы.

«Т-Технологии» увеличили выручку почти в полтора раза за год

Общая выручка группы за 2025 год увеличилась на 49% и превысила 1,4 трлн рублей. В IV квартале показатель составил 378 млрд рублей (+12% год к году).

Рост обеспечили:

процентные доходы (+57% — до 1,1 трлн рублей);

комиссионные доходы (+29% — до 234,6 млрд рублей).

Как отмечают в компании, увеличение процентных доходов связано с ростом кредитного портфеля и динамикой ставок на рынке. Комиссионные доходы выросли за счёт расширения продуктовой линейки и клиентской базы.

Прибыль выросла на 43% — показатель превысил прогноз

Согласно отчёту, компания сильно нарастила прибыль и при этом сохранила высокую эффективность бизнеса. Операционная чистая прибыль по итогам года составила 174,4 млрд рублей (+43% год к году).

В IV квартале прибыль превысила 54,4 млрд рублей (+41%). Чистая прибыль группы выросла на 57% — до 192,4 млрд рублей, а прибыль, приходящаяся на акционеров, — на 45% до 177 млрд рублей.

Ежедневная аудитория «Т-Технологии» — 15,6 млн

Общее количество клиентов достигло 54,1 млн человек (+13% год к году), из них 34,3 млн — активные пользователи (+6%). Количество активных пользователей приложений в месяц составило 34 млн, а ежедневная аудитория — 15,6 млн.

Общий объём средств клиентов и активов под управлением достиг 6,5 трлн рублей (+21%). Средства на счетах выросли на 10% — до 4,4 трлн рублей, а инвестиционный портфель клиентов — на 47%, до 2,2 трлн рублей.

Объём кредитов (за вычетом резервов) увеличился на 25% — до 3,17 трлн рублей. Общие активы группы выросли на 19% и достигли 6,08 трлн рублей. Общий объём покупок клиентов составил 9,8 трлн рублей (+11% год к году).

Рост бизнеса не снизил рентабельность компании

Компания сохраняет высокую доходность и наращивает финансовую устойчивость. Рентабельность капитала по итогам года составила 29,1%, а в IV квартале достигла 33,3%. Показатель остаётся на высоком уровне несмотря на рост бизнеса и увеличение расходов.

Собственный капитал группы увеличился на 54% и достиг 805 млрд рублей. Капитал, приходящийся на акционеров, вырос на 32% — до 684 млрд рублей.

Инвестиции в IT и персонал увеличили расходы компании

Чистый комиссионный доход увеличился на 38% — до 146 млрд рублей. Доля выручки, не связанной с розничным кредитованием, достигла 59%, что отражает диверсификацию бизнеса.

Совокупные расходы увеличились на 28% — до 357 млрд рублей. Рост связан с расширением клиентской базы, инвестициями в IT-платформу и персонал.

Стоимость риска по итогам года снизилась до 5,7% против 7,3% годом ранее. При этом доля неработающих кредитов выросла до 7,2% (с 5,8%), а резервы по портфелю превышают их объём в 1,2 раза.