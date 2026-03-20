Чистая прибыль X5 сократилась до 83 млрд ₽: при этом оборот увеличился на 18% — благодаря активному росту продаж

По итогам 2025 года чистая прибыль X5 Group уменьшилась до 83,1 млрд рублей против 104 млрд рублей годом ранее, сообщают «Ведомости». При этом оборот компании увеличился на 18,8% и составил 4,64 трлн рублей. Основными драйверами стали рост продаж и масштабирование торговой сети.

Прибыль компании выросла за счёт увеличения продаж и развития инфраструктуры

Выручка компании, из которой вычли себестоимость производства, выросла до 1,1 трлн рублей по сравнению с 950 млрд рублей годом ранее. Положительная динамика связана с увеличением продаж в действующих магазинах и развитием инфраструктуры.

Масштабирование бизнеса поддержало ключевые операционные показатели.

Динамика квартальных показателей

В четвёртом квартале прибыль компании увеличилась на 48,6% — до 78,6 млрд рублей. Рентабельность поднялась до 6,4% против 4,9% годом ранее. Прибыль компании после вычета нерегулярных расходов выросла в 1,5 раза и составила 81,2 млрд рублей, а маржинальность достигла 6,6%.

Чистая прибыль за четвёртый квартал, то есть итоговый заработок, из которого вычли все расходы, прибавила 19,4% и достигла 18,4 млрд рублей. Выручка увеличилась на 14,9% — до 1,3 трлн рублей. Валовая прибыль за этот период выросла на 19,7% и составила 303,2 млрд рублей.

Дивиденты за 9 месяцев 2025 года составят 368 рублей за акцию

Компания планирует вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2025 год планируется рассмотреть на годовом собрании акционеров летом. Рекомендации наблюдательного совета ожидаются в мае.

Ранее X5 уже утвердила выплаты за девять месяцев 2025 года — по 368 рублей на акцию.

Несмотря на снижение чистой прибыли, X5 демонстрирует устойчивый рост выручки и операционных показателей. Компания продолжает масштабироваться, сохраняя потенциал для дальнейшего увеличения финансовых результатов.

Контекст

По итогам 2025 года совокупный объём онлайн-продаж продуктового ритейлера X5 составил 323,7 млрд рублей, сообщают «Известия». E-grocery превратился в один из главных факторов роста благодаря развитию экспресс-доставки, технологий и расширению присутствия в регионах

X5 также масштабировала сеть дарксторов и запустила первый в России роботизированный объект с уровнем автоматизации 70%. В компании подчёркивают, что дальнейший фокус — на росте с контролируемой экономикой заказа, развитии логистики и внедрении технологий для поддержания стабильного сервиса при высоких нагрузках.