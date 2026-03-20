Чистая прибыль X5 сократилась до 83 млрд ₽: при этом оборот увеличился на 18% — благодаря активному росту продаж

Текст: Анастасия Черкесова
20 марта 2026, 21:30
По итогам 2025 года чистая прибыль X5 Group уменьшилась до 83,1 млрд рублей против 104 млрд рублей годом ранее, сообщают «Ведомости». При этом оборот компании увеличился на 18,8% и составил 4,64 трлн рублей. Основными драйверами стали рост продаж и масштабирование торговой сети.

Прибыль компании выросла за счёт увеличения продаж и развития инфраструктуры

Выручка компании, из которой вычли себестоимость производства, выросла до 1,1 трлн рублей по сравнению с 950 млрд рублей годом ранее. Положительная динамика связана с увеличением продаж в действующих магазинах и развитием инфраструктуры.

Масштабирование бизнеса поддержало ключевые операционные показатели.

Динамика квартальных показателей

В четвёртом квартале прибыль компании увеличилась на 48,6% — до 78,6 млрд рублей. Рентабельность поднялась до 6,4% против 4,9% годом ранее. Прибыль компании после вычета нерегулярных расходов выросла в 1,5 раза и составила 81,2 млрд рублей, а маржинальность достигла 6,6%.

Чистая прибыль за четвёртый квартал, то есть итоговый заработок, из которого вычли все расходы, прибавила 19,4% и достигла 18,4 млрд рублей. Выручка увеличилась на 14,9% — до 1,3 трлн рублей. Валовая прибыль за этот период выросла на 19,7% и составила 303,2 млрд рублей.

Дивиденты за 9 месяцев 2025 года составят 368 рублей за акцию

Компания планирует вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2025 год планируется рассмотреть на годовом собрании акционеров летом. Рекомендации наблюдательного совета ожидаются в мае.

Ранее X5 уже утвердила выплаты за девять месяцев 2025 года — по 368 рублей на акцию.

Несмотря на снижение чистой прибыли, X5 демонстрирует устойчивый рост выручки и операционных показателей. Компания продолжает масштабироваться, сохраняя потенциал для дальнейшего увеличения финансовых результатов.

Контекст

По итогам 2025 года совокупный объём онлайн-продаж продуктового ритейлера X5 составил 323,7 млрд рублей, сообщают «Известия». E-grocery превратился в один из главных факторов роста благодаря развитию экспресс-доставки, технологий и расширению присутствия в регионах

X5 также масштабировала сеть дарксторов и запустила первый в России роботизированный объект с уровнем автоматизации 70%. В компании подчёркивают, что дальнейший фокус — на росте с контролируемой экономикой заказа, развитии логистики и внедрении технологий для поддержания стабильного сервиса при высоких нагрузках.

