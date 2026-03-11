Продажи бумажных книг в России снизились до 231 млн экземпляров в 2025 году — цифровой рынок вырос до 23,6 млрд ₽
Основная аудитория бумажных книг — молодые люди от 16 до 30 лет
В 2025 году было продано около 231 млн бумажных книг против 233 млн годом ранее, сообщает «Коммерсант». При это цифровой сегмент рынка активно растёт: потребление электронных и аудиокниг выросло со 153 млн до 222 млн экземпляров. Объём этого сегмента достиг 23,6 млрд рублей против 18,8 млрд годом ранее.
В 2025 году потребление электронных книг выросло на 45%
Как сообщил «Коммерсанту» Литрес, в 2026 году цифровой рынок может вырасти ещё на 20%. По оценке компании, в 2025 году потребление электронных книг выросло на 45% — в это же время спрос на печатные издания сократился примерно на 1%.
Одним из ключевых факторов роста становятся подписочные сервисы. При этом участники рынка отмечают, что бумажные и цифровые форматы чаще не конкурируют между собой, а работают вместе: читатели сначала знакомятся с произведением в электронном или аудиоформате, а затем приобретают печатную книгу.
Молодёжь покупает больше всего книг
Наиболее активными покупателями книг сегодня являются молодые люди. По данным издателей и книжных сетей, на которые ссылается «Коммерсант», основная аудитория — читатели в возрасте от 16 до 30 лет. Среди популярных жанров — романтические романы, манга, фэнтези и переиздания классики. Интерес к книгам также подогревают экранизации литературных произведений и растущая популярность российских авторов.
Для молодой аудитории бумажная книга становится не только источником информации, но и элементом культурной идентичности. Читатели обсуждают книги в соцсетях, делятся рекомендациями и демонстрируют издания в блогах. Это усиливает спрос на красиво оформленные книги — с декоративными обрезами, дизайнерскими обложками и качественной полиграфией.
Средняя цена бумажной книги выросла на 10%
Интерес к эстетически оформленным изданиям влияет на структуру цен на рынке. Доля книг стоимостью 500–1000 рублей выросла с 38% до 43%, сегмент 1000–1500 рублей — с 13% до 15%, а доля изданий дороже 1500 рублей увеличилась с 9% до 15%. При этом книг стоимостью до 500 рублей становится всё меньше.
Средняя стоимость бумажной книги в прошлом году стала выше на 10–11%. Основные причины — дорогая бумага, полиграфия и логистика, а также меняющееся налоговое регулирование и новые требования по маркировке части книжной продукции.
Маркетплейсы меняют структуру продаж
Существенную роль в книжной индустрии играют маркетплейсы. По оценкам участников рынка, с которыми пообщался «Коммерсант», через онлайн-площадки проходит от 50% до 75% всех продаж книг. Они стимулируют ценовую конкуренцию и позволяют покупателям приобретать книги дешевле, чем в традиционной рознице.
В ответ книжные сети меняют офлайн-точки, превращая их в творческие пространства и точки общения читателей. Например, сеть «Читай-город—Буквоед», сообщает «Коммерсант», развивает омниканальную модель: покупатели могут забирать онлайн-заказы в магазинах, встречаться с авторами и участвовать в мероприятиях. В компании отмечают, что такие клиенты тратят в среднем на 60% больше, чем покупатели только офлайн.
Контекст
Российский книжный рынок всё активнее переходит в цифровые форматы, где растёт роль подписки и аудиоконтента. Так, например, по итогам трёх кварталов 2025 года выручка сервиса Литрес от электронных книг увеличилась на 8% год к году. За тот же период сегмент аудиокниг вырос на 12,5%.
