Стоящие книги: почему литература становится дорогим удовольствием и как на ней делают бизнес в России

Литература — недешёвое удовольствие для покупателей и не самое маржинальное для издателей. Это трудный бизнес, который балансирует на грани между предпринимательской смекалкой и любовью к текстам. На что производители книг готовы, чтобы заработать, — разобрались с экспертами издательского рынка.

Сколько денег в издательском бизнесе в России и кто крупные игроки

В 2024 году объём книжного рынка России составлял 135 млрд рублей, отчиталось Минцифры. Индустрия прибавила 10,6% год к году, правда рост определила инфляция: заработать больше удалось за счёт увеличения цен, а не тиражей — последние, наоборот, сократились. Россия занимает где-то 1,5% глобальной книжной торговли, которая оценивается в 95 млрд долларов, или почти 8 трлн рублей, оценивал Олег Новиков, владелец Эксмо-АСТ.

Динамика показателей книжного ретейла: I полугодие 2025 года / I полугодие 2024 года

Активно действующих издательств в стране (их по своим стандартам определяет Российская государственная библиотека) насчиталось 955 штук. При этом их число сокращается: в прошлом году закрылись 11 компаний, а всего с 2019 года с рынка ушло 206 игроков.

Во мнении, какие издательства занимают позицию топ-10 по объёмам продаж, нет единства. Минцифры ежегодно публикует статистику, но участники рынка говорят, что данные министерству передаются добровольно и не все игроки это делают, а значит, картина может быть неполной. Для сравнения мы публикуем статистику одного из маркетплейсов, чтобы посмотреть на продажи с разных сторон.

Топ-10 изданий по объёмам продаж на основании данных Минцифры и Wildberries

Самая прибыльная на книжном рынке — образовательная литература

Издательство учебной литературы «Просвещение» — редкий пример высокомаржинального бизнеса на книжном рынке. В школьном сегменте учебной литературы на него приходилось 82% всего рынка, следует из последнего публичного отчёта компании за 2020 год.

В 2024 году Просвещение выпустило самый большой тираж в России — 131 млн экземпляров, посчитали в Минцифры. «Один тираж Просвещения — это треть совокупного тиража всей страны», — говорил на отраслевой конференции представитель министерства Александр Воропаев.

Просвещение занимает 72-ю строчку в рейтинге Forbes «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли» с показателем 29,9 млрд рублей за 2024 год. Для понимания, немногим выше (на 68-м месте) находится компания «Вкусно — и точка», а гиганты Ростелеком, группа ПИК и букмекер Winline стоят на более низких позициях рейтинга. Доход Просвещения с каждым годом растёт, в 2024 году он увеличился на 8%, а в 2023 году — более чем на 60%.

В начале года возник судебный спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая считает, что Просвещение «установило монопольно высокие цены» на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии. «Это привело к росту рентабельности, значительно превысившему среднеотраслевой уровень», — сообщил представитель антимонопольной службы. ФАС установила штраф в размере 2 млрд рублей. Однако Ведомости сообщили, что апелляционный суд отменил предписание о штрафе, но обязал издательство снизить цены на учебники.

На 75% Просвещение принадлежит корпорации ВЭБ.РФ, а на 25% — Российскому фонду прямых инвестиций. Просвещение не ограничивается выпуском печатных учебников. У него есть несколько юрлиц, а в активах бизнес по оснащению оборудованием школ, участие в 15 федеральных проектах, курсы дополнительного образования, а также цифровая платформа LECTA (электронные учебники, «К школе готов» — для дошкольников, «Начинайзер» — для родителей младшеклассников, «РепеТИГР» — работа с домашними заданиями и др.) с более миллионом пользователей, говорится на сайте компании.

Russian Business направил запросы издательству «Просвещение» и другим крупным игрокам, «Экзамену» и «Вако», с вопросами о бизнес-моделях и структуре доходов. Однако к моменту публикации материала мы не получили ответы.

Детская литература: тиражи сокращаются, рентабельность небольшая

За 9 месяцев 2025 года продажи детской литературы в деньгах выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ассоциация книгораспространителей России (АСКР). Это продиктовано удорожанием книг, а не увеличением спроса. Средняя стоимость детской книги в первом полугодии 2025 года выросла на 18% год к году, подсчитали в ассоциации. Но несмотря на рост цен, издательства детской литературы не стали зарабатывать больше.

«Рентабельность книгоиздания сегодня составляет 3–5% по чистой прибыли», — отмечает Александр Альперович, создатель и генеральный директор издательства Clever.

Стоимость производства книги растёт, но издательства не могут пропорционально поднимать ценник, иначе это снизит их продажи.

«Главный риск — невозможность полностью транслировать рост издержек в розничную цену. Читатель, готовый платить 500 рублей за книгу, может не согласиться на цену в 1000 рублей, если качество и содержание те же. В результате издательство вынуждено брать на себя часть издержек, то есть сокращать свою маржу. Но этот механизм имеет предел», — делится Константин Бамбуров, коммерческий директор издательства «Белая ворона / Albus Corvus».

По словам книгоиздателей, типографские услуги составляют основную часть расходов. Далее идут отчисления авторам, иллюстраторам и переводчикам. Ещё один существенный и неконтролируемый фактор — курс валют. Авторские отчисления зарубежным писателям привязаны к евро или доллару — при ослаблении рубля издательство несёт дополнительные издержки. Продвижение у крупных издательств сопоставимо с печатью или предпечатной подготовкой, говорят в Альпине. Также дорого обходится дистрибуция. Эта картина характерна для всего издательского рынка.

«Рост средней цены за книгу неизбежен. И так как, к сожалению, книга не предмет первой необходимости, то это, безусловно, влечёт за собой меньший спрос, а также немыслимый демпинг цен со стороны маркетплейсов, который совсем не помогает... Словом, каждый день добавляются всё новые и новые вводные», — перечисляет Олег Филиппов, генеральный директор издательского дома «Поляндрия».

Изначально издательство выпускало детские книги, сейчас печатает и взрослую литературу.

В 2026 году может стартовать проект «Детская книжная карта». Семьи с дошкольниками от трёх до шести лет получат по 3 тыс. рублей, которые смогут потратить на детские книги. По прогнозам Коммерсанта, охват программы составит 7–8 млн детей, а это плюс 21 млрд рублей на книги для дошкольников. Но есть ограничения: издательства должны пройти конкурс и быть готовы к «разумным ценовым параметрам, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг».

Бизнес-стратегия на ближайшие пару лет у каждого издательства своя: всё зависит от масштабов и финансовой подушки безопасности. Clever — одно из самых заметных издательств на рынке детской и подростковой литературы. «Белая ворона / Albus Corvus» и Поляндрия называют себя небольшими игроками, поэтому и справляются с трудностями они по-разному.

«Мы можем в случае необходимости уменьшить тираж или сократить количество выпускаемых книг. У нас нет большого потока, как у крупных издательств», — делится Олег Филиппов из Поляндрии.

Константин Бамбуров из «Белой вороны / Albus Corvus» предельно краток в своём ответе: «Будем балансировать и выживать. В первую очередь бороться за маржинальность».

Если в небольших издательствах взгляд в будущее с нотками пессимизма, то в Clever не унывают.

«Мы видим устойчивый рост интереса к чтению. Много читают подростки, популярность литературы Young Adult продолжает расти уже не первый год. Наша стратегия на ближайшие годы — развиваться в тех сегментах, где мы уже очень успешны. Мы будем добавлять новые ниши и активно наращивать объём новинок», — резюмирует Александр Альперович, создатель и генеральный директор издательства Clever.

Атлант пытается расправить плечи — крупные издательства обеспокоены обновлением налоговой системы в 2026-м

Впрочем, трудности ощущает вся книжная отрасль вне зависимости от целевой аудитории и сегмента: в 2026 году существенно меняются правила игры для всех издательств в стране.

«Повышается НДС до 22%. Отменяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения с „недружественными“ странами, и мы должны будем доплачивать 25% подоходного налога на платежи иностранным правообладателям. Всё это очень беспокоит», — объясняет Алексей Ильин, генеральный директор издательской группы «Альпина».

При этом бизнес по производству книг построен по принципу «утром — деньги, вечером — стулья». Между вложением средств в издание и первым заработком на нём же проходит много времени.

«Издательство, по сути, осуществляет венчурную деятельность, авансируя проект и инвестируя в него задолго до получения первой прибыли. От покупки прав до выхода книги в среднем проходит около года, а первые деньги издательство получает только после начала продаж. Таким образом, между первыми затратами и первыми доходами может пройти до полутора лет», — рассказывает Рамиль Фасхутдинов, главный редактор издательства «Бомбора», относящегося к холдингу «Эксмо-АСТ».

Крупные издательские дома, как «Эксмо-АСТ», который владеет десятками брендов и импринтов, и издательская группа «Альпина», расширяют ассортимент, сочетая художественную литературу и нон-фикшен. Художественная литература в 2025 году растёт лучше остальных направлений, подсчитали в АСКР. Оборот за первые 9 месяцев увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а снижение тиражей составило всего 0,5%. Нон-фикшен, наоборот, показал падение и в деньгах (на 5,1%), и в экземплярах (на 11,7%).

Доля продаж в денежном выражении в разбивке по тематикам за девять месяцев 2025 года, %

Бомбора с долей в 30% рынка нехудожественных книг подтверждает: покупатели экономят. Но на этот случай у издательства есть тактика, которая позволяет оставаться на плаву.

«Благодаря широкому ассортименту, насчитывающему около 8000 наименований, мы можем компенсировать падение спроса на одни книги за счёт более высоких цен на новинки и другие популярные издания. Это позволяет нам поддерживать общие объёмы продаж и оставаться конкурентоспособными», — объясняет Рамиль Фасхутдинов.

Иметь широкий ассортимент — хорошая тактика для гигантов рынка, чтобы справиться с новыми вызовами и не терять доход.

«Мы планируем увеличивать количество наименований, а также сохранять высокое качество продукции», — подтверждает Константин Лунь, директор по производству издательской группы «Альпина».

Большие надежды: нишевые издательства борются за рентабельность

Если крупные игроки берут количеством и ассортиментом, то нишевые и региональные издательства берегут ресурсы и обдумывают каждый шаг.

«Мы пришли к болезненному решению и пересмотрели стратегию выпуска книг. Каждый месяц будем выпускать только две книги, чтобы за месяц продаж успевать восполнять затраты на печать. Объём сверх этого мы пока не вытягиваем», — рассказывает Александр Лазарев, главный редактор издательства «Полынь».

«Полынь» как отдельное издательство возникла в 2023 году. Оно делает акцент на нестандартный портфель. Александр Лазарев говорит, что их книги подойдут тем, кто «хочет эскапизма, уйти из реальности в выдуманный мир».

Бизнес-модель маленьких издательств такова: первый тираж не приносит прибыль. Впрочем, эта ситуация типична для всего рынка, крупные игроки жалуются на ту же проблему.

«Первый тираж идёт на восстановление ресурсов, которые мы потратили на создание книги. Прибыль приходит со второго тиража», — делится Александр Лазарев.

За два года работы Полынь вышла в ноль: издательство рентабельно, но все получаемые с продаж средства уходят на печать и подготовку следующих книг.

Маленьким игрокам приходится тратиться больше, чем гигантам. Часто печать выходит дороже из-за небольших тиражей. У издательства из Приморья «Лютература», которое специализируется на книгах для детей и изданиях с местным колоритом (выпускают, например, книгу с говорящим названием «Это Владивосток, детка»), они составляют 1,5–2,5 тыс. экземпляров. Выгоднее печатать больше, но региональные издатели не могут быстро реализовать такой тираж и боятся рисковать, ведь за книгу приходится платить каждый день, пока она лежит на складе. Поэтому все стараются выпускать тиражи, которые можно быстро реализовать.

Основная стратегия Лютературы — аккуратно расширять ассортимент, сохраняя глубину продаж.

«Все наши книги перетиражируются. Нам важно с каждой книгой выходить на второй-третий тираж. Мы не можем себе позволить выпускать одноразовые истории», — говорит Юлия Мусиенко, совладелец и главный редактор издательства «Лютература».

Бумага vs цифра: что побеждает и какие перспективы

В России в первом полугодии 2025 г. на долю бумажных книг приходилось 86% продаж. В Бомборе подтверждают: традиционные бумажные книги по-прежнему остаются основой бизнеса, принося львиную долю выручки, а на цифровые носители приходится только 10% дохода. У других опрошенных нами издательств этот показатель такой же либо ниже.

Хотя бумага доминирует на рынке, не стоит забывать, что реальное количество тиражей снижается. А вот цифровые носители — электронные и аудиокниги — стабильно растут. Причём драйвером становятся именно аудиокниги.

«С выходом на рынок проекта „Строки“ от МТС, появлением „Яндекс Книг“ в рамках „Яндекс Плюса“, появлением разделов с аудиокнигами в „VK Музыке“ и сервиса „Звук“ доля аудиокниг в выручке от продаж цифровых книг (электро + аудио) составляет 62%», — комментирует Денис Петров, заместитель генерального директора Alpina Digital.

В Литресе соглашаются, что аудиоформат растёт быстрее электронных книг.

«В топ-50 книг по выручке за 2025 год у нас 30 позиций занимают именно аудиокниги, включая первые шесть мест», — поясняет Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес».

Аудиокниги хотя и набирают популярность, но пока отстают от электронных версий. Ассортимент электронных книг шире, так в каталоге Литреса они занимают 69% против 31%, приходящегося на аудиоформаты. В структуре дохода электронные книги принесли за первые 3 квартала 2025 года 56% выручки, а аудиокниги — 44%.

Основной доход Поляндрии приносит продажа печатных книг через физические и онлайн-магазины. Цифровые форматы дают порядка 3%.

«Для меня электронный или аудиоформат — это классный фастфуд, у него есть потребитель и он обязательно должен быть, но „живая“ книга — это процесс, это поход в театр, ресторан, на концерт... Это стиль и образ жизни», — считает Олег Филиппов, генеральный директор ИД «Поляндрия».

По мнению Александра Лазарева из Полыни, у каждого способа чтения есть свои аудитории, которые могут не пересекаться. Более того, разные форматы даже продвигают друг друга.

«У нашей „Химии кошек“ было 15 тыс. добавлений в „Яндекс Книгах“. В бумаге мы только вышли и не замечаем, чтобы интерес снизился из-за электронной версии, наоборот», — отмечает Александр Лазарев.

Больше всего к бумаге тяготеет детская литература.

«Электронные и аудиокниги — это, с одной стороны, растущий сегмент, а с другой — маргинальные форматы. Среди детских книг они вряд ли когда-либо станут значимыми, поскольку для развития ребёнку важно взаимодействовать с самой книгой, листать страницы, играть с окошками», — рассуждает Александр Альперович из издательства Clever.

Экранизации, сувениры и нейросети — некнижный доход издательств

В издательствах Clever и «Белая ворона / Albus Corvus» в один голос говорят, что дополнительных источников дохода, кроме книг, практически нет.

«Мы активно продаём права на перевод и издание наших книг за рубежом, сейчас наши книги выходят в более чем 50 странах мира. Кроме того, мы продаём права на экранизацию. Тем не менее это очень небольшая доля по сравнению с продажей печатных книг — около 1%», — говорит Александр Альперович из издательства Clever.

Их слова подтверждают в Бомборе. Хотя некнижная продукция, такая как мерч и канцелярия, приносит 5% от общего дохода, экранизации и права на перевод не дают больших денег.

«В этом году мы продали права на 40 книг, 2–3 из них будут экранизированы. Но это составляет примерно 0,5% от общего объёма продаж», — объясняет Рамиль Фасхутдинов, главный редактор издательства «Бомбора».

В Поляндрии дополнительные источники дохода принесли 10% выручки. Это не только продажа прав и мерч, но и мероприятия, концерты, мастер-классы для детей и взрослых в брендовом магазине Поляндрии.

Альпина также развивает сопутствующие источники дохода: корпоративную библиотеку, писательские курсы и не только.

«В сентябре 2025 года компания запустила платформу „АльпинаGPT“, которая объединяет более 30 нейросетей — от ChatGPT и Claude до Midjourney и HeyGen — в едином интерфейсе с оплатой в рублях и работой без VPN. В 2024 году мы вышли на B2B-сегмент, в 2025-м — на B2C. Сейчас у нас несколько тысяч пользователей и десятки подключённых компаний. Мы готовы трансформировать рынок AI-оркестрации в России, который вырастет до 4,15 млрд долларов к 2030 году», — делится Александр Лиманский, генеральный директор Alpina Digital.

Приморское издательство «Лютература» делает книги на заказ для частных лиц и крупных компаний, выпускает журнал для местного хоккейного клуба и детской клиники. Есть даже заказчики из Москвы, которые хотят получить детскую книгу под ключ. Процент дополнительного дохода сильно меняется год к году: в 2024 году доля книг на заказ составила 30% от выручки, а в 2025 году снизилась до 7%, потому что издательство сконцентрировалось на выпуске собственного ассортимента. Лютература также производит наклейки, стикеры, открытки, закладки, мерч, но это приносит минимальный доход.

Эксмо заработало 1,4 млрд рублей на лицензионных продажах, рассказывал генеральный директор издательства Евгений Капьёв. Компания продаёт мерч таких популярных киногероев, как Смешарики, Чебурашка, Незнайка, развивает лицензирование мультфильмов и издаёт книги по видеоиграм. А ещё холдинг заключил 25 договоров на экранизацию.

Маркетплейсы отодвигают книжные магазины на второе место

Физические книжные магазины в 2019 году занимали 67% книжного рынка России, а по итогам 2024 года их доля сократилась до 38%, или 37 млрд рублей оборота, следует из данных Минцифры. Книжные магазины с ежегодным ростом цен становятся витриной, на которой можно полистать книгу, а заказать — уже на маркетплейсе.

Книжные магазины сокращают размер торговых площадей, выделенных на книги, — звучит как оксюморон, но это реальность. На сегодняшний день доля книг в торговой площади магазинов составляет 64%, остальное занимают сувениры, подарки, канцелярия.

Доля онлайн-продаж печатных книг в 2024 году составила 54,5%, или 54 млрд рублей оборота. Основной рост приходится на маркетплейсы.

На Wildberries книжный ассортимент насчитывает более 8,5 млн наименований. За восемь месяцев этого года пользователи заказали 83 млн книг. Основные покупатели — регионы, на которые приходится 82% покупок.

В Ozon в первом полугодии 2025-го продажи выросли на 130%. Книги приобретают где-то 6 млн покупателей, при этом число пользователей площадки в 10 раз больше.

Издатели используют все каналы, чтобы дотянуться до клиентов. В Clever основной источник дохода — онлайн-продажи, которые обеспечивают 85% выручки. Физические магазины приносят всего 4%, а подписочные сервисы менее 1%. В «Белой вороне / Albus Corvus» на традиционные книжные магазины приходится примерно 20% выручки, а на онлайн-продажи — 55–60%. В Поляндрии офлайн и онлайн составляет где-то 50 на 50%. С подписочными сервисами издательство практически не работает.

«Текущие условия, которые предлагают платформы, для нас нерентабельны, поэтому мы это делаем очень точечно, в качестве инвестиции в продвижение, к примеру, наших русскоязычных авторов, для которых присутствие там очень важно», — объясняет Олег Филиппов, генеральный директор издательского дома «Поляндрия».

Почти 70% выручки от продажи печатных книг Альпины приходится на онлайн-платформы. Но отношения с физическими магазинами важны для издателя.

«С ноября 2023 года мы снижаем цены на знаковые книги для конечного покупателя. Эту программу мы поддерживаем тематическими выкладками, дополнительными промоакциями в офлайн-магазинах и мероприятиями — например, в 2025 году дважды провели в книжных магазинах „Дни трукрайма“. Основная цель — сделать книжные офлайн-магазины конкурентоспособными», — рассказывает Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской группы «Альпина».

Бомбора продаёт через книжные около 30% своей продукции. Но из-за того, что некоторые точки закрываются, издатель сталкивается с дополнительными потерями.

«Один из наиболее серьёзных рисков — банкротство партнёрских книжных магазинов. К сожалению, это довольно распространённое явление на рынке, и потеря даже одного магазина может привести к потере всех находящихся там книг. Отсутствие эффективной обратной логистики делает возврат и перепродажу книг крайне затруднительными, особенно если речь идёт об отдалённых регионах. Чтобы минимизировать этот риск, наша дирекция дистрибуции внимательно следит за финансовым состоянием контрагентов и стремится своевременно получать оплату», — рассказывает Рамиль Фасхутдинов.

С маркетплейсами отношения у издателей к концу года обострились. По словам игроков книжного рынка, Wildberries и Ozon повышают в 2026 году комиссии на книги. Сами маркетплейсы, впрочем, эту информацию не подтверждают.

«Мы понимаем, что маркетплейсам тоже нужно зарабатывать, но и нам приходится в ответ повышать ценник, а с повышением цены мы теряем часть продаж. Кроме того, если книга не пользуется спросом на маркетплейсах, её приходится распродавать, поскольку возврат со склада маркетплейса на наш склад — дорогостоящая процедура, соизмеримая с производством книги», — объясняет Рамиль Фасхутдинов, главный редактор издательства «Бомбора».

Метаморфозы: тренды 2026 года в книгоиздании

Рост налогов, возможное увеличение комиссий маркетплейсов — далеко не полный список факторов, влияющих не стоимость книг в магазинах.

«Типографские услуги на 30% поднялись по сравнению с прошлым годом. Мы вспоминаем, как в 2006 году можно было напечатать книгу за 20 рублей. Сейчас только печать без редактуры, корректуры и художников стоит 170–190 рублей», — говорит Александр Лазарев из Полыни.

Он несколько раз опрашивал подписчиков своего телеграм-канала о комфортной цене на книги. Из результатов следует, что люди готовы платить до 1 тыс. рублей за книгу в твёрдой обложке и где-то 650–700 рублей — за книгу в мягкой. Fоrbes же в 2025 году провёл исследование и сделал вывод, что стоимость книги выше 1 тыс. рублей за стандартное издание может скоро стать новой нормой.

Второй тренд связан с двойственным отношением издателей к соцсетям. Константин Бамбуров из «Белой вороны / Albus Corvus» считает, что главный вызов — это борьба за внимание и время читателя.

«Перед каждым потребителем встаёт в конечном счёте выбор: читать, смотреть или слушать. В варианте „читать“ книга конкурирует с новостями, соцсетями, мессенджерами. В варианте „смотреть“ книга проигрывает без борьбы. В варианте „слушать“ книга в аудиоформате может побороться с подкастами, новостями, лекциями, музыкой и др. За время книга конкурирует ещё и с онлайн-шопингом и лентой соцсетей», — объясняет Константин Бамбуров.

Другие издательства видят в соцсетях ключ к успешным продажам и популяризации своего бренда.

«В TikTok очень покупательно способная аудитория. К прошлой Московской Международной Книжной Ярмарке мы публиковали ролики, которые залетели больше чем на 200 тыс. просмотров. Наша выручка выросла в 3 раза», — делится Александр Лазарев из Полыни.

Не менее двойственное отношение у издателей вызывают нейросети. В связи с новыми законами штат юристов в компании вырос вдвое, делится Олег Новиков, владелец Эксмо-АСТ. Часть рутинной работы по поиску потенциально опасных вещей в уже напечатанных книгах поручают ИИ. С другой стороны, ИИ хорошо работает как поисковик и советник, готов поддержать диалог с пользователем, что может ударить по нон-фикшену.