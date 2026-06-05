Россельхозбанк готовится к IPO — банк включил подготовку к размещению акций в стратегию до 2030 года

Россельхозбанк рассматривает возможность выхода на биржу, сообщил в интервью «Коммерсанту» председатель правления банка Борис Листов. Компания уже внесла подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) в стратегию развития до конца 2030 года. По итогам 2025-го Россельхозбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 50,1 млрд рублей и улучшил показатели рентабельности капитала.

Выход банка на биржу зависит от условий рынка

По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, которые передаёт «Коммерсант», для успешного проведения IPO необходимо выполнение двух ключевых условий:

благоприятная рыночная конъюнктура — высокий спрос, стабильность бизнеса, растущие цены,

устойчивый рост доходов банка.

Глава компании отметил «Коммерсанту», что работа по этим направлениям уже ведётся, а сама возможность публичного размещения предусмотрена в долгосрочной стратегии развития кредитной организации.

Ранее Россельхозбанк получил рекордную прибыль за всю историю его существования

Борис Листов сообщил «Коммерсанту», что по итогам 2025 года чистая прибыль Россельхозбанка достигла 50,1 млрд рублей. Это стало лучшим финансовым результатом за всё время работы банка.

Кроме того, рентабельность собственного капитала увеличилась с 13,2% до 14,5%, что также стало одним из ключевых показателей роста эффективности бизнеса.

У Россельхозбанка доля невозвратов кредитов — одна из самых низких на рынке

Глава банка подчеркнул «Коммерсанту», что Россельхозбанк сохраняет высокий уровень качества кредитного портфеля. То есть банк получает от выданных кредитов максимальную прибыль, а доля невозвратов минимальна.

По словам Бориса Листова, показатель остаётся одним из лучших среди российских банков, что должно стать дополнительным аргументом для инвесторов в случае выхода банка на фондовый рынок.

Россельхозбанк участвует почти во всех размещениях агрокомпаний

Председатель правления банка Борис Листов сообщил «Коммерсанту», что сегодня Россельхозбанк выступает не только кредитором агросектора, но и инфраструктурной площадкой для привлечения частных инвестиций.

За 25 лет компания вложила в агропромышленный комплекс более 19 трлн рублей и, по словам представителей банка, участвует практически во всех размещениях компаний отрасли.