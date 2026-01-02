Аудиокниги и подписки меняют структуру рынка книг в России

По данным «Литрес» и Яндекс Книг, российский рынок книг продолжает смещаться в сторону цифровых форматов, где ключевую роль играют подписка и аудиоконтент. Пользователи всё чаще комбинируют чтение и прослушивание, выбирая формат в зависимости от ситуации, а не от жанра или автора. Самым популярным форматом среди читателей остаётся краткосрочная подписка, сообщают в пресс-службе «Литрес».

Подписка — основная форма доступа к книжному контенту

Спрос на электронные и аудиокниги в России продолжает расти, при этом именно аудиоформаты демонстрируют наиболее высокую динамику. По итогам трех кварталов 2025 года выручка группы компаний «Литрес» от электронных книг выросла на 8% год к году, тогда как сегмент аудиокниг увеличился на 12,5%. Подобная разница в темпах роста указывает на смещение пользовательского интереса в сторону фонового потребления контента, которое легко совмещать с повседневными делами.

Параллельно усиливается переход от разовых покупок к регулярному потреблению. В третьем квартале 2025 года подписка заняла 51% в структуре B2C-выручки группы компаний «Литрес», тогда как поштучная покупка книг — 42,5%. Это подтверждает, что модель подписок становится основной формой доступа к книжному контенту.

Тариф на месяц — самый популярный формат

Наиболее востребованным форматом среди читателей остаётся краткосрочная подписка. По данным «Литрес», по количеству оформлений лидирует месячный тариф, за ним следует годовая подписка, далее — предложения на три и шесть месяцев.

Ценообразование в подписках строится с учётом эластичности спроса и конкурентной среды. В «Литрес» отмечают, что при формировании цены ключевым фактором остаётся соотношение стоимости и полезности подписки.

«Для нас важно постоянно увеличивать ценность подписки за счёт контента, продуктовой реализации, а также удобства пользования», — отмечают в пресс-службе «Литрес».

Пользователи комбинируют чтение и прослушивание одной и той же книги

Потребление книг всё чаще выходит за рамки одного формата. В Яндекс Книгах более 70% каталога доступны в аудиоверсии, а 83% пользователей сервиса комбинируют чтение и прослушивание, выбирая формат в зависимости от ситуации. Это закрепляет тренд на мультиформатность, при котором электронная, аудио- и печатная версии одного произведения становятся элементами единого пользовательского опыта.

«Важно, чтобы каждый читатель мог легко найти книгу, которая будет отвечать его интересам и настроению, и продолжить чтение в удобном формате», — отмечают в пресс-службе Яндекс Книг

В ответ на рост популярности аудиоформатов, цифровые сервисы развивают технологии и функции, которые упрощают возврат к чтению после перерыва. Например, Яндекс Книги предлагают опцию «Ранее в книге», которая помогает освежить в памяти прочитанное.

Бумажные книги не уходят с рынка

Несмотря на рост цифровых форматов, бумажные книги остаются на рынке. Печатные издания всё чаще выпускаются как часть мультиканальной стратегии — одновременно с электронными и аудиоверсиями. В Яндекс Книгах отмечают, что синхронные релизы позволяют расширять аудиторию и усиливать эффект от запуска, а QR-коды в бумажных книгах, ведущие на электронные версии, связывают офлайн- и онлайн-форматы.

Дополнительный интерес к книгам создают экранизации и партнёрские проекты с медиасервисами и брендами. Такие инициативы работают скорее не как самостоятельные источники дохода, а как инструменты популяризации чтения и привлечения новой аудитории.

ИИ и самиздат — новые тренды на рынке литературы

Ключевым фактором развития рынка становятся технологии. Онлайн-платформы активно используют искусственный интеллект для персонализации рекомендаций, автоматического создания аудиоверсий и снижения издержек на производство контента. Например, в Яндекс Книгах функция «Виртуальный рассказчик» позволила перевести в аудиоформат более 120 тысяч произведений без студийной записи.

Одновременно растет значение самиздата, который встраивается в цифровые экосистемы. В «Литрес» отмечают высокий потенциал этого сегмента: платформы позволяют независимым авторам самостоятельно публиковать свои произведения и находить аудиторию.