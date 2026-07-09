Сбер открыл собственную студию виртуального производства контента — площадка стала одной из крупнейших в мире

Сбер открыл SberStudios — студию виртуального производства, которая, по данным компании, входит в число крупнейших в мире. Площадка расположена в 16-м павильоне «Мосфильма» и позволяет выполнять съёмку, создавать визуальные эффекты и проводить постпродакшен в рамках одного пространства. В пилотном режиме студия проработала около года — за это время на ней реализовали более 30 проектов для кино и рекламы.

В студии можно организовывать конференции и киберспортивные трансляции с AR

Как сообщили в пресс-службе компании, на площадке SberStudios можно:

снимать фильмы, сериалы, рекламные ролики и музыкальные клипы,

проводить конференции, презентации и иммерсивные шоу,

организовывать спортивные и киберспортивные трансляции с использованием технологий дополненной реальности.

Главное преимущество SberStudios — объединение всех этапов производства в единый технологический процесс. Все системы работают синхронно, благодаря чему режиссёр получает финальный результат непосредственно во время съёмки — это позволяет сократить объём последующего постпродакшена.

LED-экраны заменяют реальные локации — ИИ добавляет спецэффекты

Виртуальное окружение в студии создаётся с помощью LED-экранов, которые заменяют натурные локации и позволяют отказаться от съёмок под открытым небом.

Volumetric-студия, которую Сбер называет единственной в России профессиональной площадкой для съёмки объёмного видео, использует десятки синхронизированных камер машинного зрения. Они одновременно снимают актёров со всех сторон, создавая фотореалистичные трёхмерные модели в движении.

За движение камеры отвечает роботизированная система Mark Roberts Bolt X, которая позволяет с высокой точностью воспроизводить сложные траектории движения.

Для создания визуальных эффектов используются технологии искусственного интеллекта. Они позволяют:

менять внешность актёров,

добавлять массовку,

достраивать окружение,

менять освещение,

создавать фантастических персонажей,

удалять объекты из кадра.

Площадь павильона — 1600 кв. м.

Студия позволяет снимать сцены независимо от погоды и времени суток

В компании отмечают, что технологии виртуального производства позволяют не зависеть от погодных условий, времени суток, необходимости переезжать между локациями и графика занятости актёров.

По данным Сбера, в одном павильоне можно в любой последовательности снимать зимние сцены летом, морские пейзажи ночью или фантастические миры без выезда на натурные локации.

Сбер планирует обучать специалистов работе с SberStudios

В Сбере рассказали, что начали работать с технологиями виртуального производства ещё в 2020 году — во время ребрендинга компании.

За время пилотной эксплуатации на площадке SberStudios реализовали более 30 проектов для кино и рекламы, среди которых фильмы «Пропасть», «Весельчак У» и «Садко». Теперь студия официально открывается для внешних заказчиков.

Кроме того, Сбер планирует развивать индустрию вместе с партнёрами и запускать образовательные программы для подготовки специалистов.