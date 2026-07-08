«Изменений не произойдёт»: АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на Lada с 1 августа

АвтоВАЗ опроверг сообщения о подорожании автомобилей Lada с 1 августа 2026 года. В пресс-службе компании заявили , что недостоверную информацию распространили некие «блогеры-инсайдеры» из Тольятти. На самом же деле никаких изменений в ценовой политике бренда к этому моменту не случится, утверждают на предприятии.

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Компания назвала фейком сообщения о повышении цен

Представители АвтоВАЗа сообщили, что фейк о якобы скором увеличении цен на автомобили Lada пустили «отдельные тольяттинские “блогеры-инсайдеры”».

Как заметил «Коммерсант», о подорожании машин Lada первым написал телеграм-канал RCI News, посвященный российской автоиндустрии. В публикации говорилось, что индексацию цен ожидают «в дилерской сети АвтоВАЗа». Других подробностей ресурс не привёл.

В самом АвтоВАЗе подчеркнули, что не отвечают за «сны-кошмары» авторов подобных публикаций и их общение с «неясными представителями якобы дилерского сообщества Lada».

Автомобили Lada с 1 августа не подорожают

На предприятии заверили, что никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдёт — стоимость автомобилей останется прежней.

«Просим вас воздержаться от распространения этого фейка», — призвали в компании.

Контекст

В начале июля 2026 года сообщалось, что новые автомобили в России за первое полугодие в среднем подорожали на 3%. Заметнее всего выросли в цене китайские и локальные марки.

При этом стоимость Lada не менялась — за последние шесть месяцев компания сохранила цены на уровне 1,4 млн рублей.