«Изменений не произойдёт»: АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на Lada с 1 августа

«Изменений не произойдёт»: АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на Lada с 1 августаСообщения о скором подорожании автомобилей компания назвала фейком
АвтоВАЗ опроверг сообщения о подорожании автомобилей Lada с 1 августа 2026 года. В пресс-службе компании заявили, что недостоверную информацию распространили некие «блогеры-инсайдеры» из Тольятти. На самом же деле никаких изменений в ценовой политике бренда к этому моменту не случится, утверждают на предприятии.
Компания назвала фейком сообщения о повышении цен
Представители АвтоВАЗа сообщили, что фейк о якобы скором увеличении цен на автомобили Lada пустили «отдельные тольяттинские “блогеры-инсайдеры”».
Как заметил «Коммерсант», о подорожании машин Lada первым написал телеграм-канал RCI News, посвященный российской автоиндустрии. В публикации говорилось, что индексацию цен ожидают «в дилерской сети АвтоВАЗа». Других подробностей ресурс не привёл.
В самом АвтоВАЗе подчеркнули, что не отвечают за «сны-кошмары» авторов подобных публикаций и их общение с «неясными представителями якобы дилерского сообщества Lada».
Автомобили Lada с 1 августа не подорожают
На предприятии заверили, что никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдёт — стоимость автомобилей останется прежней.
«Просим вас воздержаться от распространения этого фейка», — призвали в компании.
Контекст
В начале июля 2026 года сообщалось, что новые автомобили в России за первое полугодие в среднем подорожали на 3%. Заметнее всего выросли в цене китайские и локальные марки.
При этом стоимость Lada не менялась — за последние шесть месяцев компания сохранила цены на уровне 1,4 млн рублей.