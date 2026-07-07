АвтоВАЗ начал производство бизнес-седана Lada Aura — автомобиль будет доступен в двух комплектациях

АвтоВАЗ начал производство Lada Aura с автоматической климат-системой и телематическим комплексом «Lada Connect старт», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Новое оборудование входит в состав всех комплектаций — включая базовую версию «Премьер». Цены и сроки начала продаж обновлённых автомобилей будут объявлены позднее.

Водитель может дистанционно контролировать состояние автомобиля через приложение «Мир Lada»

В новую версию модели Lada Aura интегрировали телематическую систему «Lada Connect старт». С её помощью водитель может дистанционно узнать местонахождение автомобиля, уровень топлива, температуру двигателя и заряд аккумулятора. Кроме того, пользователь может проверить состояние дверей, багажника и двигателя.

Система доступна во всех комплектациях автомобиля. Ей можно управлять с телефона через мобильное приложение «Мир Lada».

Автоматический климат-контроль позволяет поддерживать заданную температуру в салоне, пояснили в пресс-службе компании.

Lada Aura выйдет в двух версиях — «Премьер» и «Статус»

Базовая комплектация Lada Aura «Премьер» включает:

четыре подушки безопасности;

систему курсовой устойчивости;

круиз-контроль;

обогрев всех сидений и рулевого колеса;

систему бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя;

мультимедийную систему Lada EnjoY с 7-дюймовым экраном.

Топовая комплектация «Статус» получила двухцветную панель приборов, отделку сидений натуральной кожей и мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном.

Контекст

В январе 2026 года «АвтоВАЗ» запустил продажи обновлённой Lada Aura 2026 модельного года. Седан получил новую электронную архитектуру с ключ-картой и бесключевым доступом, а также функцию дистанционного запуска двигателя. Цены на модель без телематики и климат-контроля стартовали от 2 269 000 рублей. Топ-версия «Статус» оценивалась в 2 466 000 рублей.

Lada Aura была выпущена в конце 2024 года. Модель построена на платформе Lada Vesta — она отличается увеличенным пространством для задних пассажиров. Габариты седана — 4690 мм в длину, 1764 мм в ширину и 1505 мм в высоту. Модель получила 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. и вариатор.