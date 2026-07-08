48% россиян считают питомцев частью семьи — миллениалы чаще других включают животных в круг близких

48% россиян считают домашних животных членами семьи, следует из данных опроса бренда «Московский Цепевязальный Завод». Среди миллениалов домашние животные считаются членами семьи у 78%, среди зумеров — у 64%. Коллег по работе к семье относят 34% опрошенных, близких друзей — 31%.

Женщины реже считают коллег семьёй

Молодые респонденты чаще других расширяют круг семьи за пределы родственников. Так, чаще всего домашние животные воспринимаются как члены семьи среди миллениалов (78%) и зумеров (64%).

Коллег по работе членами семьи назвали 34% участников исследования. Среди респондентов, которые включили коллег в круг семьи, мужчины составили 74%, женщины — 26%.

Близких друзей членами семьи считают 31% опрошенных. Среди респондентов с таким ответом женщин оказалось больше, чем мужчин: 59% против 41%.

Матерей чаще считают главами семьи

Главным человеком в семье 63% россиян назвали мать. Отца главой семьи считают 34% респондентов, братьев — 2%.

На вопрос о том, с чем связано лидерство матери в семье, 43% участников опроса ответили «Так сложилось». Ещё 36% объяснили главенство матери более твёрдым и решительным характером. Уровень заработка назвали 27%, возраст — 26%.

Отца чаще считают главой семьи из-за более высокого дохода: такой ответ выбрали 67% респондентов. Ещё 46% объяснили лидерство отца семейной традицией.

Самой популярной семейной традицией стали совместные праздники

Совместные праздники назвали семейной традицией 78% россиян. День семьи, любви и верности 8 июля планируют отмечать треть участников опроса. Для празднования чаще выбирают домашнее застолье — 35%, поездку за город — 27% или ресторан — 25%.

Фамильные ценности передают по наследству в 56% семей. Среди таких предметов респонденты чаще всего называли иконы — 44%, посуду и сервизы — 42%, книги — 38%, ювелирные украшения — 34%.

С родным домом семью ассоциируют 51% россиян. Обручальные кольца выбрали 46% участников исследования, семейные фотографии — 37%.