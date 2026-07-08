Раскрыты новые детали iPhone Air 2 — инсайдеры показали двойной блок камер и новый лавандовый цвет

Apple разрабатывает второе поколение ультратонкого iPhone Air. Как сообщил инсайдер Джон Проссер, модель оборудуют двойным блоком камер по 48 МП и процессором Apple A20, который увеличит время работы смартфона. Официальный анонс новинки ожидается весной 2027 года.

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iPhone Air 2 останется таким же тонким

По данным Джона Проссера, дизайн iPhone Air 2 не будет серьёзно отличаться от предыдущей версии. Цель Apple — сохранить прежние габариты устройства и толщину в 5,6 мм.

Также инсайдер считает, что компания планирует придерживаться классических цветов корпуса — чёрного, белого и золотого. При этом Проссер допускает, что небесно-голубой оттенок в линейке заменят на лавандовый.

Главная фишка iPhone Air 2 — двойной блок камер

Ключевым новшеством модели, как считает инсайдер, станет появление второго объектива. По информации Джона Проссера, iPhone Air 2 оборудуют сверхширокоугольным сенсором, который дополнит основной модуль камеры. Разрешение каждого объектива составит 48 МП.

Чтобы разместить дополнительный сенсор, инженеры переработали компоновку деталей внутри устройства — например, существенно уменьшили датчики сканера лица Face ID, которые занимают много места под экраном.

За производительность новинки будет отвечать новый чип Apple A20, который, в том числе, увеличит время работы смартфона.

Релиз iPhone Air 2 может состояться только в 2027 году

Джон Проссер сходится во мнении с другими аналитикам и считает, что осенью 2026 года Apple представит только премиальные iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Ultra.

Анонс iPhone Air 2, в свою очередь, состоится уже весной 2027-го. Ультратонкий смартфон анонсируют одновременно с базовым iPhone 18 и более доступной версией 18e.