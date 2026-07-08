Разработчик электромобиля «Атом» массово задерживает зарплаты сотрудникам — работникам не платят уже 43 дня

Производитель российского серийного электромобиля «Атом» — АО «Кама» — задерживает зарплату своим сотрудникам, сообщают «Ведомости». Проблемы с выплатами распространились на весь коллектив численностью более 1,2 тыс. человек. Некоторые уволившиеся сотрудники вместо окончательного расчёта получают гарантийные письма.

Сотрудники АО «Кама» пожаловались в профсоюз

29 июня 2026 года один из работников направил заявление в профсоюзную организацию «Т1 клауд», сообщают «Ведомости». Автор обращения сообщил о постоянных задержках выплаты зарплаты:

25 мая сотрудники не получили аванс за период работы с 1 по 15 мая,

10 июня руководство компании пообещало полностью погасить образовавшуюся задолженность к 13 июня, но не все работники получили выплаты,

25 июня части сотрудников пришли деньги за май и июнь, однако выплаты были произведены не в полном объёме.

На момент публикации материала задержки зарплаты для большинства работников АО «Кама» составляли от 12 до 43 дней.

6 июля кадровая служба компании сообщила сотрудникам, что ведомость на выплату задолженности по заработной плате будет сформирована 9 июля . Работникам не уточнили в компании, будут ли долги погашены полностью с учётом положенной компенсации, либо выплаты окажутся лишь частичными.

Представитель компании отказался давать комментарии «Ведомостям» о задержках заработной платы.

Сотрудники сообщают о сокращениях и проблемах при увольнении

Сотрудники также жалуются на сложности с окончательным расчётом при увольнении, сообщают «Ведомостей». По их словам, компания не выплачивает положенные суммы сразу, а предлагает гарантийные письма с обещанием перечислить деньги позднее, без указания конкретных сроков.

Источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в компании, утверждает, что сокращения происходят практически ежедневно. По его оценке, численность персонала может уменьшиться примерно вдвое в ближайшее время.

Компания объяснила ситуацию задержкой финансирования от банков

Согласно майской рассылке кадровой службы «Камы» и презентации генерального директора для сотрудников от 22 июня, с которыми ознакомились «Ведомости», причиной возникших проблем стал кассовый разрыв. Причина — банк ПСБ должен был направить компании выплаты части кредита, но задержал средства. В июне 2025 года компания заключила договор кредитования с ВЭБ.РФ и ПСБ на сумму 24 млрд рублей для запуска серийного производства электромобиля «Атом».

Представители банков изложили другую версию ситуации. В ПСБ сообщили «Ведомостям», что обязательства по договору были исполнены полностью и в установленные сроки. По словам представителя банка, первая доля кредита была перечислена в 2025 году, а последняя — в марте 2026 года. Аналогичную информацию сообщили и в ВЭБ.РФ.

Запуск автомобиля «Атом» уже неоднократно переносился

АО «Кама» было основано летом 2021 года генеральным директором «Камаза» Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном. Чистый убыток АО «Кама» по итогам 2025 года увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом и достиг 3,15 млрд рублей. Выручка сократилась в девять раз — до 6,5 млн рублей.

Приём предварительных заказов на автомобиль «Атом» компания открыла ещё в 2023 году, рассчитывая к 2025 году выйти на производство 25–30 тыс. автомобилей ежегодно. Однако сроки запуска массового производства неоднократно переносились, а стоимость автомобиля постепенно увеличивалась — сейчас она составляет 4 млн рублей.

В течение 2025 года компания несколько раз заявляла о планах начать серийный выпуск на мощностях завода «Москвич» до конца года — но этого не произошло.