Циан утвердил программу обратного выкупа акций на 4 млрд ₽ — ценные бумаги компании подорожали более чем на 9%

Совет директоров МКПАО «Циан» утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до 4 млрд рублей, сообщил Forbes. Выкуп ценных бумаг начнётся со второй половины июля. Компания планирует завершить программу в течение года.

Циан будет выкупать акции через дочернюю структуру

Акции компании приобретёт АО «Ц-Решения», которое входит в группу Циан. Выкуп будет проводиться на торгах Московской биржи.

По словам представителей компании, на которые ссылается Forbes, программа обратного выкупа ценных бумаг увеличит долгосрочную ценность акций и сохранит финансовую устойчивость бизнеса. Сокращение количества акций в свободном обращении позволит увеличить свободный денежный поток и прибыль в расчёте на одну акцию.

25% эмитентов Мосбиржи смогли повысить прибыль на акцию: лидеры — Headhunter, «Циан» и «Т-Технологии» Компании увеличили показатель несмотря на высокую ключевую ставку Читайте также

Кроме того, совет директоров и менеджмент компании считают, что текущая рыночная стоимость Циан не отражает фундаментальную оценку бизнеса и его долгосрочный потенциал роста.

Программа выкупа акций не повлияет на дивидендную политику

После сообщения о запуске программы обратного выкупа акции Циан в ходе торгов на Московской бирже поднимались на 9,1%, достигнув 518 рублей.

В компании отдельно подчеркнули, что выкуп акций не изменит планы по выплате дивидендов. Ранее акционеры Циан утвердили дивиденды по итогам первого квартала 2026 года в размере 53 рублей на одну акцию.

Контекст

Ранее Циан провёл ребрендинг, обновив фирменный стиль, логотип и коммуникационную платформу. Как сообщили Russian Business в компании, изменения отражают трансформацию сервиса из агрегатора объявлений в цифровую платформу для работы с недвижимостью, которой ежемесячно пользуются более 20 млн человек.

В новом логотипе бренд отказался от написания названия заглавными буквами, а основой коммуникационной платформы стала фраза «Циан помогает въехать».

Циан объявил о ребрендинге: компания обновила логотип и отказалась от написания названия капслоком Обновление визуальных элементов будет происходить поэтапно Читайте также

В компании рассказали, что новая визуальная концепция построена вокруг образа проводника по рынку недвижимости. Помимо фирменного синего цвета в айдентике появились жёлтый и оранжевый, а логотип сохранил узнаваемые элементы — дом и пин, но стал более лаконичным.