Циан утвердил программу обратного выкупа акций на 4 млрд ₽ — ценные бумаги компании подорожали более чем на 9%Компания планирует завершить выкуп в течение года
Совет директоров МКПАО «Циан» утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до 4 млрд рублей, сообщил Forbes. Выкуп ценных бумаг начнётся со второй половины июля. Компания планирует завершить программу в течение года.
Циан будет выкупать акции через дочернюю структуру
Акции компании приобретёт АО «Ц-Решения», которое входит в группу Циан. Выкуп будет проводиться на торгах Московской биржи.
По словам представителей компании, на которые ссылается Forbes, программа обратного выкупа ценных бумаг увеличит долгосрочную ценность акций и сохранит финансовую устойчивость бизнеса. Сокращение количества акций в свободном обращении позволит увеличить свободный денежный поток и прибыль в расчёте на одну акцию.
Кроме того, совет директоров и менеджмент компании считают, что текущая рыночная стоимость Циан не отражает фундаментальную оценку бизнеса и его долгосрочный потенциал роста.
Программа выкупа акций не повлияет на дивидендную политику
После сообщения о запуске программы обратного выкупа акции Циан в ходе торгов на Московской бирже поднимались на 9,1%, достигнув 518 рублей.
В компании отдельно подчеркнули, что выкуп акций не изменит планы по выплате дивидендов. Ранее акционеры Циан утвердили дивиденды по итогам первого квартала 2026 года в размере 53 рублей на одну акцию.
Контекст
Ранее Циан провёл ребрендинг, обновив фирменный стиль, логотип и коммуникационную платформу. Как сообщили Russian Business в компании, изменения отражают трансформацию сервиса из агрегатора объявлений в цифровую платформу для работы с недвижимостью, которой ежемесячно пользуются более 20 млн человек.
В новом логотипе бренд отказался от написания названия заглавными буквами, а основой коммуникационной платформы стала фраза «Циан помогает въехать».
В компании рассказали, что новая визуальная концепция построена вокруг образа проводника по рынку недвижимости. Помимо фирменного синего цвета в айдентике появились жёлтый и оранжевый, а логотип сохранил узнаваемые элементы — дом и пин, но стал более лаконичным.