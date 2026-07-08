В России могут смягчить запрет на криптоплатежи — их разрешат использовать для операций с ценными бумаги и валютами

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о регулировании криптовалют, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом обсуждения. Поправки разрешают оплачивать криптовалютой ценные бумаги, комиссии за переводы в блокчейн-системах и обменивать одну криптовалюту на другую. Для квалифицированных инвесторов доступ к торгам криптовалютами станет фактически неограниченным.

Оплату криптой ценных бумаг разрешат — но только вне публичной оферты

В первой версии законопроекта криптовалюту разрешалось использовать только для оплаты майнинга и внешнеторговых сделок. Ко второму чтению список расширился.

Теперь криптовалютой можно будет оплачивать ценные бумаги, другие цифровые валюты и цифровые права. При этом сделки с оплатой криптой будет запрещено проводить через публичную оферту — они останутся доступны только в рамках непубличных соглашений.

Кроме того, власти могут разрешить оплату криптовалютой комиссий за переводы и покупки в блокчейн-системах.

Квалифицированные инвесторы фактически получат доступ к любым криптовалютам

Критерии допуска криптовалют к публичным торгам на бирже остались жёсткими:

средняя капитализация за два года — свыше 5 трлн рублей;

среднедневной объём торгов — свыше 1 трлн рублей;

история цен на лицензированной иностранной бирже — не менее пяти лет.

Сейчас этим требованиям соответствуют только биткоин и эфир.

Теперь ЦБ сможет временно допускать к публичным торгам криптовалюты, не соответствующие жёстким критериям, — на срок до шести месяцев. Помимо этого, организаторы торговли получили право допускать к торгам любые криптовалюты вне перечня ЦБ — но только для квалифицированных инвесторов.

Неквалифицированным инвесторам тоже будут доступны монеты, которые ЦБ временно допустит к публичным торгам. При этом для них сохраняется годовой лимит — не более 300 тыс. рублей через одного посредника.

Контекст

В конце апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Базовые нормы должны заработать с 1 июля 2026 года, однако срок вступления закона в силу сдвинули на 1 сентября.

В начале июля первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что нормативные акты для запуска операций с криптовалютой планируется подготовить к октябрю, а сами операции могут начаться уже в ноябре. Мосбиржа подтвердила намерение запустить торги криптовалютой до конца 2026 года.