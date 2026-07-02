ЦБ планирует запустить операции с криптовалютой уже в ноябре 2026 года — нормативные акты подготовят к октябрю

Первые операции с криптовалютой в России могут запустить уже в ноябре 2026 года, сообщает «Коммерсант». По словам первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, соответствующие нормативные акты будут готовы к октябрю. Московская биржа также подтвердила намерение запустить торги криптовалютой до конца 2026 года.

Законопроект о регулировании крипотвалюты могут принять уже 27 июля

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе регулятора сообщил, что нормативные акты планируется подготовить к октябрю, после чего их направят на регистрацию в Минюст.

Изначально законопроект планировали рассмотреть во втором и третьем чтениях 1 июля. Теперь голосование перенесли на конец весенней сессии — 27 июля.

Мосбиржа готова к началу торгов — после принятия всех необходимых законов

Один из ключевых участников — Московская биржа — планирует начать торги криптовалютой до конца 2026 года — сразу после принятия соответствующих законов, подтвердил на конгрессе представитель площадки Игорь Марич.

По мнению Игоря Марича, полноценно российский рынок цифровых валют начнёт формироваться только в следующем году — участникам потребуется время для встраивания продукта в клиентские пути.

Ранее, в мае 2026 года, глава Мосбиржи Виктор Жидков заявлял, что площадка планирует начать тестовые торги криптовалютами в начале лета. К реальным сделкам регулятор рассчитывает приступить не раньше конца года — после принятия необходимого законодательства. С ноября 2025 года на бирже уже торгуются фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum — пока только для квалифицированных инвесторов.

Контекст

В конце апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании криптовалюты. В случае его принятия гражданам и компаниям разрешат легально покупать цифровые валюты через лицензированных посредников — обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. При этом запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа внутри России не отменяется.

Власти также готовят дополнительные правила торговли Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC. Среди возможных ограничений — повышенные комиссии для инвесторов, проверка знаний о криптовалютах у пользователей и сокращённые объёмы сделок.

С 13 мая 2026 года Мосбиржа начала рассчитывать индексы ещё четырёх криптовалют — Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. В будущем новые индикаторы могут стать базовыми активами для биржевых финансовых инструментов.