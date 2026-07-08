Госдума приняла закон о регулировании ИИ — маркировка нейросетевого контента может стать обязательной

Госдума приняла во втором и третьем чтениях базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, сообщает РИА Новости. Документ закладывает правовую основу для разработки и применения больших фундаментальных моделей ИИ, вводит новые категории моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным. Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года — если его подпишет Президент России.

Закон вводит две категории ИИ-моделей — суверенную и национальную

Закон вводит две категории ИИ-моделей, каждая из которых должна соответствовать определённым требованиям:

суверенная модель — разработана российским юрлицом, полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводима и размещена в российских центрах обработки данных;

национальная модель — разработана российским юрлицом, может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии.

Согласно закону, обе категории должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Правительство сможет устанавливать случаи обязательного применения только российских ИИ-моделей

Разработчики суверенных и национальных моделей получат доступ к:

финансовой, имущественной, гарантийной и информационной поддержке от государства;

к данным из федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей.

Порядок доступа к данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности.

Правительство также получит право устанавливать случаи, когда в государственных информационных системах допускается применение исключительно суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будут определяться по согласованию с ЦБ.

При этом требование об обязательном использовании российских моделей до 1 сентября 2032 года не будет распространяться на уже работающие информационные системы — но только при условии обработки и хранения данных на территории России.

Маркировка ИИ-контента станет обязательной

Закон вводит новые требования для контента, созданного нейросетями:

маркировать нужно аудио- и видеоматериалы, которые сгенерированы большими ИИ-моделями;

владельцы крупных сайты и соцсетей с аудиторией от 500 тыс. пользователей в сутки обязаны дать пользователям техническую возможность маркировать ИИ-контент;

формат и порядок маркировки будут определяться соглашением между пользователем и владельцем сервиса.

Нейросетям разрешили учиться на книгах, фильмах и музыке

Госдума также приняла положение, которое разрешает использовать объекты авторского права для обучения ИИ. Так, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других произведениях, не будет считаться нарушением авторских прав, если она ведётся исключительно для обучения ИИ-моделей

Разработчик ИИ должен правомерно получить экземпляр произведения, либо оно должно быть доступно для анализа без ограничения техническими средствами.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Правила о категориях моделей, маркировке контента и авторских правах начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Контекст

Законопроект прошёл существенные изменения перед принятием. В марте 2026 года Минцифры представило документ, который вводил обязательную маркировку ИИ-контента и требование использовать только «доверенные» ИИ-решения в критической инфраструктуре. Российские компании и отраслевые ассоциации раскритиковали законопроект: участники рынка предупреждали, что новые требования могли увеличить затраты на внедрение ИИ на 20–40% и замедлить вывод продуктов на рынок.

После критики со стороны бизнеса законопроект существенно переработали: из него убрали обязательную маркировку, требования к дата-центрам и большую часть положений об авторском праве.

Незадолго до принятия ассоциации медиаиндустрии — Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии и Ассоциация анимационного кино — повторно обратились к властям с требованием доработать документ и закрепить в нём механизм лицензирования контента для обучения нейросетей. Их позиция в финальной редакции учтена не была.