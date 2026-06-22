Закон об ИИ обновили: после критики власти отказались от обязательной маркировки нейроконтента

Правительство рассмотрит обновлённую версию законопроекта о регулировании искусственного интеллекта 22 июня, сообщает «Коммерсант». Документ существенно переработали — акцент сместился с регулирования на поддержку российских разработчиков. Законопроект могут внести в Госдуму уже до конца недели.

Закон сосредоточится на крупных ИИ-моделях от российских разработчиков

Новая редакция закона получила название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».

Теперь требования не будут распространяться на небольшие модели и ИИ-решения, чей исходный код полностью открытый. Также авторы отказались от ранее обсуждавшегося понятия «доверенные модели», под которыми подразумевались нейроинструменты, прошедшие проверки на безопасность.

В документе остались только две категории:

«суверенная» модель ИИ полностью разработана российским юрлицом и работает только на инфраструктуре на территории РФ ,

, «национальная» модель ИИ разработана российским юрлицом, но может иметь отдельные компоненты с открытым исходным кодом.

Другие ИИ-решения не могут претендовать на государственную поддержку.

На объектах критической информационной инфраструктуры России можно будет использовать только суверенные и национальные модели.

Из проекта убрали необходимость маркировать ИИ-контент

Из новой версии законопроекта убрали многие положения, которые раньше вызывали споры на рынке.

Авторы отказались от обязательной маркировки контента, созданного с помощью ИИ. Разработчики нейросетей и платформы должны будут лишь предоставить пользователям возможность самостоятельно помечать нейроконтент.

Ранее российские компании и отраслевые ассоциации раскритиковали законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Участники рынка предупредили, что новые требования могли увеличить затраты на внедрение ИИ на 20–40%, замедлить вывод продуктов на рынок и создать дополнительные сложности для малого бизнеса.

Юристы также указывали на возможные противоречия с действующим законодательством, в том числе в вопросах авторского права и использования контента для обучения нейросетей. Эксперты опасались, что жёсткие требования к локализации данных могут негативно сказаться на качестве российских ИИ-моделей.

Кроме того, из законопроекта убрали вопросы регулирования дата-центров для ИИ и большую часть положений, связанных с авторским правом.

Также из текста законопроекта исключили отдельные положения об ответственности владельцев ИИ-сервисов. В итоге в законопроекте осталась только общая норма об ответственности по действующим законам.

Власти не планируют ограничивать зарубежные нейросети

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил «Коммерсанту», что закон не предусматривает запрета иностранных ИИ-сервисов. По его словам, власти лишь пытаются помочь российским разработкам активнее внедряться в стратегически важные сферы — государственное управление, здравоохранение, оборонный сектор и другие чувствительные сферы.

При этом часть спорных вопросов, исключённых из текущей версии документа, может быть вынесена в отдельные подзаконные акты, сообщил эксперт.

Основные нормы заработают уже осенью 2026 года

Закон будет вступать в силу поэтапно:

с 1 сентября 2026 года — начнёт действовать большая часть положений закона,

— начнёт действовать большая часть положений закона, с 1 марта 2027 года — вступят в силу нормы о категориях ИИ-моделей, обязанностях разработчиков и порядке применения регулирования,

— вступят в силу нормы о категориях ИИ-моделей, обязанностях разработчиков и порядке применения регулирования, до 1 сентября 2032 года — будет проходить переходный период для уже внедрённых ИИ-систем, если обработка данных осуществляется на территории России.

Юристы сообщили «Коммерсанту», что даже после доработки в законопроекте остаются спорные моменты. В частности, экспертов по-прежнему беспокоит использование защищённых авторским правом материалов для обучения нейросетей.