Закон об ИИ обновили: после критики власти отказались от обязательной маркировки нейроконтента

Закон об ИИ обновили: после критики власти отказались от обязательной маркировки нейроконтентаАкцент в законе об ИИ сместили на поддержку российских разработчиков
Правительство рассмотрит обновлённую версию законопроекта о регулировании искусственного интеллекта 22 июня, сообщает «Коммерсант». Документ существенно переработали — акцент сместился с регулирования на поддержку российских разработчиков. Законопроект могут внести в Госдуму уже до конца недели.
Закон сосредоточится на крупных ИИ-моделях от российских разработчиков
Новая редакция закона получила название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».
Теперь требования не будут распространяться на небольшие модели и ИИ-решения, чей исходный код полностью открытый. Также авторы отказались от ранее обсуждавшегося понятия «доверенные модели», под которыми подразумевались нейроинструменты, прошедшие проверки на безопасность.
В документе остались только две категории:
- «суверенная» модель ИИ полностью разработана российским юрлицом и работает только на инфраструктуре на территории РФ,
- «национальная» модель ИИ разработана российским юрлицом, но может иметь отдельные компоненты с открытым исходным кодом.
Другие ИИ-решения не могут претендовать на государственную поддержку.
На объектах критической информационной инфраструктуры России можно будет использовать только суверенные и национальные модели.
Из проекта убрали необходимость маркировать ИИ-контент
Из новой версии законопроекта убрали многие положения, которые раньше вызывали споры на рынке.
Авторы отказались от обязательной маркировки контента, созданного с помощью ИИ. Разработчики нейросетей и платформы должны будут лишь предоставить пользователям возможность самостоятельно помечать нейроконтент.
Ранее российские компании и отраслевые ассоциации раскритиковали законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Участники рынка предупредили, что новые требования могли увеличить затраты на внедрение ИИ на 20–40%, замедлить вывод продуктов на рынок и создать дополнительные сложности для малого бизнеса.
Юристы также указывали на возможные противоречия с действующим законодательством, в том числе в вопросах авторского права и использования контента для обучения нейросетей. Эксперты опасались, что жёсткие требования к локализации данных могут негативно сказаться на качестве российских ИИ-моделей.
Кроме того, из законопроекта убрали вопросы регулирования дата-центров для ИИ и большую часть положений, связанных с авторским правом.
Также из текста законопроекта исключили отдельные положения об ответственности владельцев ИИ-сервисов. В итоге в законопроекте осталась только общая норма об ответственности по действующим законам.
Власти не планируют ограничивать зарубежные нейросети
Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил «Коммерсанту», что закон не предусматривает запрета иностранных ИИ-сервисов. По его словам, власти лишь пытаются помочь российским разработкам активнее внедряться в стратегически важные сферы — государственное управление, здравоохранение, оборонный сектор и другие чувствительные сферы.
При этом часть спорных вопросов, исключённых из текущей версии документа, может быть вынесена в отдельные подзаконные акты, сообщил эксперт.
Основные нормы заработают уже осенью 2026 года
Закон будет вступать в силу поэтапно:
- с 1 сентября 2026 года — начнёт действовать большая часть положений закона,
- с 1 марта 2027 года — вступят в силу нормы о категориях ИИ-моделей, обязанностях разработчиков и порядке применения регулирования,
- до 1 сентября 2032 года — будет проходить переходный период для уже внедрённых ИИ-систем, если обработка данных осуществляется на территории России.
Юристы сообщили «Коммерсанту», что даже после доработки в законопроекте остаются спорные моменты. В частности, экспертов по-прежнему беспокоит использование защищённых авторским правом материалов для обучения нейросетей.