Медиарынок просит доработать закон об ИИ — авторов беспокоит бесплатное обучение нейросетей на их контенте

Представители российской медиаиндустрии повторно обратились к властям с требованием доработать законопроект о развитии искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсант». Письма направили главы Российского книжного союза, Национальной федерации музыкальной индустрии и Ассоциации анимационного кино. Ассоциации настаивают, чтобы в законе закрепили лицензирование контента, который используется в обучении нейросетей.

Законопроект «превратит Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей»

Ассоциации уже направляли обращения в апреле, однако их позиция в законопроекте не была отражена. В новом письме главы ассоциаций и компаний-представителей медиарынка просят привлечь их к обсуждению документа и подготовке поправок ко второму чтению, которое может состояться уже 7 июля. Кроме того, ассоциации требуют законодательно закрепить лицензирование контента, используемого для обучения нейросетей.

Как отмечается в письме, нынешняя редакция законопроекта фактически разрешает использовать защищённые авторским правом произведения для обучения ИИ-моделей бесплатно, без согласия и компенсации правообладателям. По мнению ассоциаций, это «дестимулирует творчество отечественных авторов» и «превратит Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей».

Особую озабоченность вызывает ситуация с музыкой. Нейросети, обучаясь на композициях, текстах и голосах исполнителей без разрешения, получают возможность имитировать их — также без какой-либо выплаты. В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) считают, что подобные нормы вступают в прямое противоречие с Гражданским кодексом.

Разработчики законопроекта считают, что механизмы защиты авторских прав уже есть

Авторы законопроекта с критикой не согласны. По их словам, в документе уже предусмотрена возможность для правообладателей запретить обучение ИИ-моделей на авторском контенте. Если разработчик проигнорирует запрет, правообладатель получит право на претензию, объяснил собеседник «Коммерсанта», участвовавший в подготовке законопроекта.

В Ассоциации больших данных также отмечают, что механизм, прописанный в законопроекте, позволяет авторам самостоятельно регулировать, какой контент они готовы предоставлять для обучения моделей. Формулировка про обучение нейросетей не отменяет возможность создания правообладателями базы платных датасетов, на которых сможет тренироваться ИИ, добавляют в Ассоциации больших данных.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко заверили, что положения об авторском праве будут дорабатываться в диалоге с отраслью.

Контекст

Законопроект об ИИ прошёл несколько редакций перед внесением в Госдуму. Изначально документ предусматривал обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей, и широкий круг требований к разработчикам. После критики со стороны бизнеса — участники рынка предупреждали, что новые требования увеличат затраты на внедрение ИИ на 20–40% — законопроект существенно переработали.

В финальной версии акцент сместился с регулирования на поддержку российских разработчиков. Из текста убрали обязательную маркировку нейроконтента, требования к дата-центрам и большую часть положений об авторском праве.