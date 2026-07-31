В России могут усилить контроль за производителями радиоэлектроники — Минпромторг изменит правила выдачи льгот

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минпромторгу ужесточить контроль за происхождением российской радиоэлектронной продукции, пишет «Коммерсант». В организации утверждают, что после включения продукции в реестр отечественной радиоэлектроники производители продолжают использовать иностранные компоненты. В дальнейшем такие товары будут приобретать за бюджетные средства на госзакупках.

ТПП предлагает изменить правила выдачи льгот

Торгово-промышленная палата предложила предоставлять налоговые льготы производителям только после подтверждения того, что в их продукции используется исключительно российская радиоэлектроника. Организация также допустила введение административной и уголовной ответственности за нарушение требований национального режима при госзакупках.

Как следует из письма ТПП в Минпромторг, некоторые производители выдают продукцию с иностранными компонентами за отечественную. Из-за этого такие товары получают доступ к государственным закупкам. Кроме того, у заказчиков, как отмечают в палате, «нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции».

О каких именно видах продукции идёт речь, авторы письма не уточнили.

Объём российского рынка радиоэлектроники достиг 4 трлн рублей

Степень локализации продукции определяется постановлением правительства № 719. Чтобы попасть в реестр отечественной радиоэлектроники, производитель должен набрать установленное количество баллов. Их начисляют за использование российских комплектующих и выполнение производственных операций на территории страны.

Сейчас в реестр входит около 20 тыс. позиций. По оценке Минпромторга, объём российского рынка радиоэлектроники в 2025 году достиг 4 трлн рублей, а доля отечественных производителей выросла с 12–12,5% в 2020 году до 62% в 2025-м.

Продукция с иностранными компонентами может стоить на 20–40% дешевле

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают проблему актуальной. По словам эксперта НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергея Сазонова, одним из ключевых решений может стать создание эффективной системы проверки всей продукции, включённой в реестр.

Представитель производителя электроники Fplus отметил, что оценить объём рынка «псевдолокализованной» продукции невозможно, поскольку во многих случаях документацию на китайские товары оформляют уже в России.

При этом, по его словам, такие устройства можно распознать по цене: из-за отсутствия затрат на разработку они обычно стоят на 20–40% дешевле, чем продукция добросовестных производителей.