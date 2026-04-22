Рынок критикует закон о маркировке ИИ-контента: юристы указывают на противоречия, бизнес — на технические сложности

Российские компании и отраслевые ассоциации раскритиковали законопроект о регулировании ИИ, пишет РБК. Документ вводит обязательную сертификацию моделей и требование использовать только «доверенные» ИИ-решения в критической инфраструктуре. Юристы указывают на то, что законопроект противоречит текущему законодательству, а участники ИИ-рынка предупреждают о сложностях в технической стороне вопроса.

Закон вводит обязательную сертификацию ИИ-моделей

В марте 2026 года Минцифры представило законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России». Он вводит требования к маркировке контента и официально закрепляет категории «суверенных», «национальных» и «доверенных» моделей нейросетей.

По закону госинформсистемам и организациям с критической инфраструктурой — от энергетики до медицины — будет разрешено использовать только модели из специального реестра. Такие нейросети должны пройти сертификацию и обрабатывать данные внутри страны.

Закон обсуждали более 150 участников рынка

При обсуждении законопроекта участники рынка указали на нормы, которые считают технически невыполнимыми и противоречащими действующему законодательству, пишет РБК со ссылкой на отзывы на проект.

По данным издания, в обсуждении приняли участие более 150 экспертов и представителей бизнеса, включая «Роснефть», «МегаФон», Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциацию цифровых платформ, Ассоциацию европейского бизнеса и Торгово-промышленную палату.

Бизнес предупреждает о росте затрат и замедлении рынка

Игроки рынка, с которыми пообщалась редакция Russian Business, также считают, что принятие закона в текущем виде приведёт к росту расходов на внедрение ИИ и замедлит вывод продуктов на рынок.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин отметил, что основные риски носят операционный характер.

«Основные риски — операционные, то есть дополнительные затраты на комплаенс, возможное замедление вывода новых продуктов на рынок, необходимость пересмотра клиентских договоров в части ответственности за решения ИИ-систем», — пояснил руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Среди других рисков — значительный рост расходов у малого и среднего бизнеса, отмечает сооснователь университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

«Затраты на внедрение ИИ могут вырасти на 20-40%. [...] Для малого и среднего бизнеса это особенно чувствительно: дополнительные юристы, аудит, сертификация, процессы маркировки и "человеческий дублер" в клиентских сценариях могут просто сделать многие кейсы экономически бессмысленными», — подчеркнул Кирилл Пшинник.

Основатель маркетплейса нейросетей chad и Digital-агентства Advertalyze Артур Кольцов отметил, что требования нового законопроекта отразятся в том числе на сроках вывода ИИ-решений.

«Сроки вывода ИИ-продуктов на рынок могут увеличиться в 1,5–2 раза из-за необходимости проверок со стороны государственных органов и процедуры включения в реестры, которая будет дополнительно замедлять процессы», — рассказал Артур Кольцов.

Юристы увидели противоречия текущему законодательству

Эксперты указывают и на конфликт законопроекта с действующим правом.

Управляющий партнёр юридической фирмы Semenov&Pevzner Роман Лукьянов заявил, что документ фактически приравнивает генеративный контент к результатам человеческого творчества, что противоречит ГК РФ и Конституции.

«Действующий закон защищает человеческое творчество, а не синтетическое, законопроект же предлагает этот фундаментальный принцип изменить. Это вступает в абсолютное противоречие с положениями ГК РФ, Конституцией Российской Федерации, и рядом международных актов, в которых участвует Россия», — указал Роман Лукьянов.

Юрист White Stone Александра Федотова подчеркнула, что признание ИИ-контента объектом авторского права «обесценивает само понятие авторства».

«Согласно ст. 1228 и 1257 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин (физическое лицо), творческим трудом которого он создан. Если ИИ-контент будет охраняться так же, как человеческий, это обесценивает само понятие авторства», — пояснила Александра Федотова.

Она также отметила, что законопроект фактически разрешает использовать защищённый контент для обучения ИИ без согласия автора. По её словам, это нарушает баланс интересов и может противоречить ст. 35 Конституции РФ, которая гарантирует защиту права собственности.

Требование локализации данных отразится на бизнесе

Ключевое разногласие вызвало требование локализовать данные и обучать модели только на российской инфраструктуре. Эксперты Russian Business подчеркнули, что современный ИИ строится на смешанных международных данных, и ограничение российским периметром может ухудшить качество моделей.

Доктор экономики, профессор и советник ректора РГСУ Константин Поздняков отметил, что развитие ИИ требует доступа к зарубежным ресурсам, а ограничения, включая контроль трафика и VPN, могут вытеснить с рынка малых игроков.

Пользователи будут замечать маркировку ИИ-контента — но только поначалу

Обязательная маркировки ИИ-контента может изменить поведение пользователей, указывают эксперты.

Основатель маркетплейса нейросетей chad и Digital-агентства Advertalyze Артур Кольцов уверен, что в новостях и экспертных материалах маркировка может снизить доверие — пользователи будут чаще перепроверять информацию. При этом в развлекательном контенте она почти не повлияет на поведение.

«Со временем люди просто привыкнут: маркировка станет формальностью и будет влиять на выбор только в тех случаях, где критична надёжность контента», — считает Артур Кольцов.

Сооснователь университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник добавил, что маркировка важна для контента с высоким риском введения в заблуждение (например, при создании дипфейков), но при массовом применении пользователи быстро перестанут обращать на неё внимание.

«Если одинаково маркировать всё подряд, от карточек товаров до служебных описаний, пользователь очень быстро перестанет обращать на это внимание, а бизнес получит лишнее недоверие и просадку конверсии», — подчеркнул Кирилл Пшинник.

Юрист HR-департамента Cloud.ru Михаил Семёнов в свою очередь отметил, что маркировка ИИ-контента может снизить риски споров о недостоверной информации.