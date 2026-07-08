DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип — компания хочет снизить зависимость от микросхем Nvidia и Huawei

Китайский разработчик нейросетей DeepSeek уже около года работает над собственным специализированным ИИ-процессором, сообщает Reuters. Новый чип предназначен не для обучения моделей, а для инференса — обработки пользовательских запросов и генерации ответов. Эксперты отмечают: процесс разработки чипа может занять годы и потребует крупных инвестиций, но компания сможет снизить свою зависимость от Nvidia и Huawei.

DeepSeek создаёт собственный процессор для запуска ИИ-моделей

По данным Reuters, разработка собственного чипа позволит DeepSeek сократить зависимость от поставщиков оборудования, прежде всего от производителей микросхем Nvidia и Huawei, при эксплуатации своих ИИ-моделей.

Процессор предназначен исключительно для инференса — этапа, когда уже обученная модель отвечает на запросы пользователей. Для обучения нейросетей новый чип использоваться не будет.

Если проект дойдёт до серийного производства, компания сможет лучше контролировать стоимость собственной вычислительной инфраструктуры и её архитектуру.

Разработка ИИ-чипа длится уже год, но всё ещё находится на ранней стадии

Работа над чипом началась около года назад, однако проект всё ещё находится на раннем этапе развития.

По информации Reuters, DeepSeek ведёт переговоры с разработчиками микросхем, контрактными производителями и поставщиками памяти. Одновременно стартап нанимает новых инженеров по проектированию полупроводников, но не публикует вакансии на крупных рекрутинговых платформах.

Создание собственного чипа длится долго — и требует больших вложений

По мере распространения ИИ-сервисов всё больше вычислительных ресурсов требуется не для обучения новых моделей, а для ежедневной обработки запросов пользователей. Специализированные процессоры позволяют выполнять подобные задачи дешевле и с меньшим энергопотреблением по сравнению с универсальными чипами.

Эксперты Reuters отмечают, что создание конкурентоспособного ИИ-чипа обычно занимает несколько лет и требует значительных инвестиций. Дополнительными сложностями для DeepSeek станет ограниченный доступ китайских компаний к передовым зарубежным фабрикам и высокоскоростной памяти, необходимой для современных ИИ-ускорителей.

Сейчас DeepSeek использует ИИ-чипы Huawei

До сих пор DeepSeek занималась разработкой языковых ИИ-моделей, а не собственной вычислительной инфраструктурой.

Как отмечает Reuters, новый проект вряд ли существенно повлияет на Nvidia. Ранее США уже запретили поставки наиболее производительных ускорителей Nvidia китайским компаниям.

Сейчас именно Huawei поставляет стартапу свои ИИ-процессоры и, по данным Reuters, занимает около половины китайского рынка ускорителей искусственного интеллекта.