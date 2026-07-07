Акции «М.Видео» обновили минимум с 2009 года — бумаги потеряли 10,5% стоимости за день

7 июля стоимость акций «М.Видео» снизилась до минимума более чем за 17 лет, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов котировки компании снизились на 10,5%, достигнув отметки 44,65 рубля за бумагу. На стоимость акций влияют высокая долговая нагрузка, недавняя допэмиссия и прогнозы о низком потребительском спросе.

Котировки обновили минимум с апреля 2009 года

Ниже отметки 44,65 рубля акции «М.Видео» в последний раз торговались 8 апреля 2009 года.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов сообщил РБК, что негативное влияние на стоимость бумаг оказывают сразу несколько факторов. Среди них — проведённая ранее дополнительная эмиссия акций, высокая долговая нагрузка компании и продолжающееся снижение спроса на электронику в розничной торговле.

Акции компании снизились отчасти из-за общей ситуации на фондовом рынке

На котировки «М.Видео» влияет и общая ситуация на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи во вторник снижался более чем на 3%, опустившись до минимальных значений с декабря 2022 года.

По словам аналитика «СберИнвестиций» Фёдора Чижова, чьи слова приводит РБК, инвесторы сохраняют осторожность из-за:

роста геополитических рисков,

опасений по поводу новых санкций,

инфляции,

возможного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Негативно на настроениях также сказываются снижение цен на нефть и падение рынка государственных облигаций.

Ранее кредитный рейтинг «М.Видео» понизили до BBB-(RU)

В конце июня Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «М.Видео» с BBB+(RU) до BBB-(RU). В агентстве объяснили решение ростом долговой нагрузки компании, которая оценивается примерно в 158 млрд рублей. По мнению аналитиков, если финансовые показатели не улучшатся, рейтинг может быть вновь понижен в течение ближайших 12–18 месяцев.

Прогноз остаётся негативным — из-за долговой нагрузки: АКРА понизило кредитный рейтинг «М.Видео» до уровня BBB- Сегодня долг компании превышает 158 млрд рублей Читайте также

При этом АКРА сохранило положительную оценку бизнес-модели компании, отметив узнаваемость бренда, федеральную сеть магазинов, развитие онлайн-продаж и качество корпоративного управления.

Ранее «М.Видео» сообщала о быстром росте собственного маркетплейса: за январь—май 2026 года его оборот достиг 14,6 млрд рублей, превысив показатель за весь 2025 год.