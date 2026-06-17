Прогноз остаётся негативным — из-за долговой нагрузки: АКРА понизило кредитный рейтинг «М.Видео» до уровня BBB

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг компании М.Видео до BBB-(RU). Агентство объяснило решение ухудшением показателей долговой нагрузки компании. По оценке АКРА, в ближайшие 12–18 месяцев рейтинг может быть снижен ещё раз, если финансовое положение М.Видео не улучшится — сейчас долги компании составляют около 158 млрд руб.

Рейтинг компании опустился до BBB-(RU)

АКРА пересмотрело кредитный рейтинг ПАО «М.Видео». Ранее рейтинг находился на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Подобная оценка подразумевает надёжность заёмщика, хотя по уровню финансовой устойчивости компания и уступает крупнейшим организациям на рынке.

Теперь М.Видео присвоен рейтинг BBB-(RU): финансовое положение компании с подобным рейтингом больше зависит от ситуации на рынке, роста долгов бизнеса или падения спроса. Также ассоциация изменила прогноз по кредитному рейтингу на негативный — с большой вероятностью надёжность М.Видео как заёмщика может понизиться в течение 1,5 лет.

Основной причиной пересмотра рейтинга компании АКРА назвало рост долговой нагрузки, которая сейчас составляет около 158 млрд руб., из-за снижения денежных потоков от деятельности компании. М.Видео сейчас зарабатывает примерно столько же, сколько тратит на обслуживание долга, сообщают аналитики агентства. По оценке аналитиков, в среднесрочной перспективе подобные факторы продолжат оказывать давление на финансовую устойчивость компании.

Выручка М.Видео сократилась на 28% в прошлом году

По итогам 2025 года выручка М.Видео составила 324,8 млрд рублей, что на 28% меньше результата предыдущего года. В компании ранее связывали снижение показателя с падением спроса на электронику и бытовую технику, а также с закрытием части магазинов.

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В АКРА ожидают, что свободный денежный поток М.Видео в ближайшей перспективе будет сокращаться. Основные выплаты компании по её долговым обязательствам, по оценке агентства, придутся на конец 2026 года и начало 2027 года.

Бизнес-модель и бренд остаются сильными сторонами М.Видео

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, АКРА сохранило положительную оценку ряду бизнес-характеристик группы. Агентство отмечает федеральный масштаб сети, широкую географию присутствия и узнаваемость бренда и разнообразие форматов продаж. По итогам 2025 года около трети оборота товаров пришлось на онлайн-канал.

М.Видео запустит не менее 5000 ПВЗ в России до конца 2026 года — точки займутся обслуживанием и установкой техники Владельцы точек также смогут предоставлять дополнительные услуги — например, сборку, установку и подключение техники Читайте также

Также положительную оценку получили система корпоративного управления и клиентская база компании.

Контекст

Ранее М.Видео сообщала о росте финансовых показателей. Компания передавала информацию о том, что маркетплейс М.Видео за январь—май 2026 года достиг оборота в 14,6 млрд рублей, превысив результат за весь 2025-й на 303%.

Оборот «М.Видео» за начало 2026-го превысил результат за весь прошлый год — выручка маркетплейса выросла в 4 раза Площадка ускорила рост продаж за счёт товаров для дома, красоты и спорта Читайте также

Наиболее заметный рост показали:

товары для развлечений — в 19 раз,

детские товары — в 12 раз,

товары для ремонта и строительства — почти в 7 раз,

автотовары — почти в 6 раз,

электроника — более чем в 5 раз.

В компании отмечают, что покупатели всё чаще используют площадку не только для покупки электроники, но и товаров повседневного спроса.