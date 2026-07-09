Wildberries поднял тарифы на перевозку товаров между складами — комиссия выросла в 2–6 раз

Wildberries поднял тарифы на перевозку товаров между складами — комиссия выросла в 2–6 разНовые пользователи услуги будут платить повышенный сбор со всех продаж
Wildberries увеличил стоимость услуги по перераспределению остатков товаров между складами. Как сообщает Shopper’s, уведомления об изменениях появились в личных кабинетах продавцов 7 июля. Опция помогает желающим продавцам перемещать продукцию туда, где на неё прогнозируется повышенный спрос.
Сбор начисляют на весь ассортимент
Wildberries предлагает продавцам платную услугу по перемещению товаров между складами. Она позволяет перераспределять запасы в регионы, где спрос выше, а также быстрее реагировать на сезонные колебания продаж.
За подключение этой услуги маркетплейс ввёл дополнительную надбавку к комиссии. При этом она распространяется на весь ассортимент продавца, а не только на товары, которые были перемещены между складами.
Размер надбавки составляет от 1% до 3% в зависимости от срока подключения услуги. Ранее комиссия за неё была фиксированной и составляла 0,5%.
Для продавцов, которые уже пользуются услугой, условия останутся прежними
Новые правила уже вступили в силу. Они коснутся лишь тех, кто подключает опцию впервые.
Для текущих пользователей условия пока не изменятся.
В Wildberries объяснили подъём тарифов ростом издержек
В Wildberries объяснили повышение комиссии тем, что за время существования опции «Перераспределение остатков между складами» компания расширила количество лимитов на складах, подключила новые логистические площади и оптимизировала процессы.
«Чтобы поддерживать высокий уровень работоспособности услуги и нивелировать рост издержек нам необходимо было скорректировать стоимость данной услуги», — сообщили Russian Business в пресс-службе Wildberries.
Контекст
В июне 2026 года Wildberries начала заранее предупреждать продавцов об изменениях в договоре — по поводу комиссий, логистики и хранения товаров.
Уведомления селлерам будут приходить за 45 дней. Это позволит им скорректировать бизнес-процессы, операционную модель и юнит-экономику без спешки.