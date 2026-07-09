Wildberries поднял тарифы на перевозку товаров между складами — комиссия выросла в 2–6 раз

Wildberries увеличил стоимость услуги по перераспределению остатков товаров между складами. Как сообщает Shopper’s, уведомления об изменениях появились в личных кабинетах продавцов 7 июля. Опция помогает желающим продавцам перемещать продукцию туда, где на неё прогнозируется повышенный спрос.

Wildberries поднимет комиссии сразу на несколько категорий товаров с 7 июля — подорожать может 90% ассортимента Точные изменения и обновленные тарифы будут опубликованы 7 июля Читайте также

Сбор начисляют на весь ассортимент

Wildberries предлагает продавцам платную услугу по перемещению товаров между складами. Она позволяет перераспределять запасы в регионы, где спрос выше, а также быстрее реагировать на сезонные колебания продаж.

За подключение этой услуги маркетплейс ввёл дополнительную надбавку к комиссии. При этом она распространяется на весь ассортимент продавца, а не только на товары, которые были перемещены между складами.

Размер надбавки составляет от 1% до 3% в зависимости от срока подключения услуги. Ранее комиссия за неё была фиксированной и составляла 0,5%.

Для продавцов, которые уже пользуются услугой, условия останутся прежними

Новые правила уже вступили в силу. Они коснутся лишь тех, кто подключает опцию впервые.

Для текущих пользователей условия пока не изменятся.

В Wildberries объяснили подъём тарифов ростом издержек

В Wildberries объяснили повышение комиссии тем, что за время существования опции «Перераспределение остатков между складами» компания расширила количество лимитов на складах, подключила новые логистические площади и оптимизировала процессы.

«Чтобы поддерживать высокий уровень работоспособности услуги и нивелировать рост издержек нам необходимо было скорректировать стоимость данной услуги», — сообщили Russian Business в пресс-службе Wildberries.

Контекст

В июне 2026 года Wildberries начала заранее предупреждать продавцов об изменениях в договоре — по поводу комиссий, логистики и хранения товаров.

Уведомления селлерам будут приходить за 45 дней. Это позволит им скорректировать бизнес-процессы, операционную модель и юнит-экономику без спешки.