Wildberries поднимет комиссии сразу на несколько категорий товаров с 7 июля — подорожать может 90% ассортимента

Wildberries с 7 июля изменит условия работы с продавцами и повысит комиссии сразу на несколько товарных категорий, сообщает «Коммерсант». В компании объяснили решение ростом логистических расходов. По оценке экспертов, в отдельных случаях комиссии могут увеличиться сразу на 20 процентных пунктов, а стоимость 90% товаров на площадке вырастет.

Максимальный рост комиссий составит 20 процентных пунктов

Согласно обновлённой оферте маркетплейса, масштаб изменений будет зависеть от категории товаров и модели работы продавца:

комиссии вырастут на 20 процентных пунктов для селлеров, которые используют Wildberries как витрину, а доставляют заказы самостоятельно или через курьерские службы;

на 6 процентных пунктов — при продаже товаров со своего склада;

на 5 процентных пунктов — при продаже со склада Wildberries.

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что изменения будут дифференцированными: для части категорий комиссии снизят, а для некоторых они останутся без изменений.

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Повышение комиссий может привести к росту цен и оттоку продавцов

Эксперт «Коммерсанта» отмечает, что повышение комиссий цифровых платформ снижает прибыль продавцов, большинство из которых — представители малого и среднего бизнеса. Дополнительные расходы, как правило, перекладываются на покупателей, поэтому после пересмотра тарифов могут подорожать до 90% товаров на площадке.

По оценке экспертов, комиссии маркетплейсов уже забирают в среднем 25–40% выручки продавцов. Если добавить расходы на логистику, хранение, рекламу и возвраты, затраты вырастают до 50–70%.

По данным Ассоциации представителей электронной торговли, за последние три года логистические услуги крупнейших маркетплейсов подорожали на 33–89%, а комиссии платформ выросли на 58–63%.

Эксперты считают, что дальнейшее повышение тарифов может вынудить часть продавцов уйти с онлайн-площадок.

В Wildberries напомнили, что цены на товары определяют сами продавцы

Представитель RWB Дмитрий Борщевский в эфире телеканала РБК заявил, что пересмотр комиссий — часть стратегии адаптации к текущей рыночной ситуации.

«Для части товарных категорий комиссии будут снижены, а по ряду категорий — останутся без изменений. <...> Благодаря сочетанию разных моделей работы продавцов и собственной масштабной логистической инфраструктуры Wildberries, на платформе сохраняются доступные цены», — отметил представитель RWB Дмитрий Борщевский.

Он также напомнил, что цены на товары устанавливают сами продавцы, которые могут самостоятельно выбирать подходящую модель логистики.

Новые тарифы станут известны 7 июля

Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции сообщила, что повышение комиссий коснётся только отдельных товарных категорий. По данным Telegram-канала, полный перечень новых тарифов появится 7 июля в разделе «Тарифы» личного кабинета продавца.

Накануне Wildberries также объявил о введении обязательного 45-дневного срока предварительного уведомления партнёров о значимых изменениях условий сотрудничества. Ранее фиксированного периода предупреждения в оферте маркетплейса не было.