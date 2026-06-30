Продавцы стали чаще судиться с маркетплейсами — количество исков к Ozon и Wildberries выросло почти в 3 раза

Количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние 2,5 года выросло в несколько раз, пишут «Ведомости». Например, число исков к Ozon с января 2024 года по июнь 2026 года увеличилось на 198%, а общая сумма требований достигла 5,8 млрд ₽. Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с ростом рынка онлайн-торговли и увеличением числа продавцов.

Количество исков к Ozon выросло почти втрое

По информации «Ведомостей», количество исков к ООО «Интернет решения» — головной структуре Ozon — увеличилось почти в три раза: с 638 до 1861. Общая сумма требований выросла примерно с 800 млн ₽ до 5,8 млрд ₽.

В Ozon изданию объяснили рост судебной нагрузки увеличением числа операций. По данным компании, за последние 2,5 года маркетплейс доставил более 5 млрд товаров — это примерно втрое больше, чем в 2021–2023 годах.

Wildberries также столкнулся с ростом судебных споров

По подсчётам «Ведомостей», число исков к Wildberries увеличилось почти в 2,5 раза — с 3593 до 8639. При этом часть заявлений к двум юридическим лицам дублируется.

Непосредственно к ООО «Вайлдберриз» в 2024–2026 годах было подано 4160 исков — это на 15,7% больше, чем в предыдущие годы. ООО «РВБ» появилось только в 2024 году после объединения Wildberries и Russ Outdoor. В Wildberries заявили, что статистика сервиса не соответствует действительности.

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Чаще всего продавцы спорят из-за потерянного товара и штрафов

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что количество споров растёт вместе с рынком электронной коммерции. При этом часть исков может быть связана не с отдельными конфликтами, а с типовыми ситуациями, когда большое число продавцов сталкивается с одной и той же проблемой.

По словам экспертов, чаще всего продавцы обращаются в суд по следующим причинам:

утрата товара на складах маркетплейсов;

спор о размере компенсации за потерянный товар;

неверный расчёт габаритов товара;

штраф, начисленный из-за ошибочных расчётов;

невыплата фиксированного вознаграждения по индивидуальным условиям сотрудничества.

Комиссии, задержки выплат и блокировки увеличили число конфликтов

Эксперты «Ведомостей» называют сразу несколько причин роста числа исков. Главная из них — расширение рынка: продавцов становится больше, а вместе с этим увеличивается и количество конфликтов.

Кроме того, эксперты связывают рост судебных споров с повышением комиссий маркетплейсов, задержками выплат продавцам, увеличением тарифов на логистику, автоматическим начислением штрафов, блокировками личных кабинетов и удержанием денежных средств.

По данным DestraLegal.ru, маркетплейсы уже давно перестали быть для продавцов только площадкой для размещения товаров. Сегодня они контролируют практически весь цикл продаж — от приёмки и хранения товара до логистики, выдачи заказов и возвратов.