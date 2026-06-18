76% селлеров Wildberries сталкиваются с задержками выплат от платформы — в маркетплейсе отрицают наличие проблемы

Доля продавцов Wildberries, которые сталкиваются с задержками выплат, за год выросла с 30% до 76%, сообщает «Коммерсант». У 17,5% предпринимателей срок вывода средств — более трёх недель после подачи заявки, а по правилам площадке должен составлять не более пяти дней. В Wildberries заявили, что массовых задержек нет, а выплаты проходят по графику и условиям оферты.

У 17,5% селлеров срок вывода превышает 21 день

По правилам Wildberries, через 21 день после формирования отчёта о продаже селлер может запросить выплату за проданные товары. У маркетплейса есть пять рабочих дней на перечисление средств.

По данным «Точки сверки», на которые ссылается «Коммерсант», 67% продавцов получают деньги через 14 и более дней после запроса. У 17,5% селлеров срок вывода превышает 21 день.

Из-за более долгих выплат продавцам приходится чаще пользоваться быстрым — и платным — выводом средств, чтобы поддерживать работу бизнеса. По данным «Точки сверки», доля срочных выплат выросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле 2026.

Средний срок вывода средств вырос с 21 до 26–30 дней

По данным аналитиков «Точки сверки», на которых ссылается «Коммерсант», в мае 2026 года 76% продавцов Wildberries сталкивались с задержкой выплат от маркетплейса. Годом ранее с подобными проблемами сталкивались только треть селлеров.

Сейчас средний срок вывода средств составляет 26–30 дней после завершения расчётного периода, сообщают источники издания. В прошлом году он был на уровне 21 дня.

В Wildberries сообщили, что задержек выплат нет

В Wildberries не согласились с выводами аналитиков «Точки сверки». В компании заявили, что авторы относят к задержкам выплаты, которые проводятся в рамках действующего регламента платформы и заранее установленных сроков перечисления средств.

«Массовых задержек выплат нет. Средства перечисляются продавцам в соответствии с установленным графиком и условиями оферты», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В компании также отметили, что текущие сроки выплат учитывают логистические циклы, возвраты товаров и необходимость стабильных взаиморасчётов между участниками экосистемы. Возможные технические задержки, сообщают представители маркетплейса, возникают в единичных случаях и не носят системного характера.

ФАС уже обращала внимание Wildberries на сроки выплат продавцам

Проблема сроков расчётов с продавцами ранее уже попадала в поле зрения Федеральной антимонопольной службы.

Так, в апреле 2026 года ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за навязывания невыгодных условий продавцам и введения покупателей в заблуждение. Одним из поводов стало увеличение сроков выплат селлерам, которое ухудшило их финансовое положение.

ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon — регулятор указал на навязывание невыгодных условий продавцам Служба потребовала устранить нарушения до 15 мая 2026 года Читайте также

Компании должны были устранить нарушения до 15 мая 2026 года. Сейчас ФАС, по данным «Коммерсанта», работает с бизнесом над исполнением предупреждений.

Рост сроков выплат — тренд во всей рознице

Источники «Коммерсанта» отметили, что увеличение сроков расчёта наблюдается не только на маркетплейсах, но и в рознице в целом. По их словам, сети раньше рассчитывались с поставщиками непродовольственных товаров за 45–90 дней, а сейчас срок может доходить до 120–180 дней.

Эксперты «Коммерсанта» также отметили, что расчётный цикл растёт из-за возвратов товаров и дополнительных сверок документов.

Селлеры также ждут выплаты по мотивационной программе

Кроме того, «Коммерсант» сообщил о мотивационной программе Wildberries для продавцов. Селлеры, достигшие целевых оборотов в ноябре—январе, могли рассчитывать на возврат части комиссии платформы.

Изначально выплаты планировались до 30 апреля, но затем срок перенесли из-за проверки. Новый срок получения средств — после 13 июля.