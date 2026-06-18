76% селлеров Wildberries сталкиваются с задержками выплат от платформы — в маркетплейсе отрицают наличие проблемы

76% селлеров Wildberries сталкиваются с задержками выплат от платформы — в маркетплейсе отрицают наличие проблемыСейчас средний срок вывода денег составляет 26–30 дней — по правилам платформы, Wildberries должен отправлять деньги в течение 5 дней
Доля продавцов Wildberries, которые сталкиваются с задержками выплат, за год выросла с 30% до 76%, сообщает «Коммерсант». У 17,5% предпринимателей срок вывода средств — более трёх недель после подачи заявки, а по правилам площадке должен составлять не более пяти дней. В Wildberries заявили, что массовых задержек нет, а выплаты проходят по графику и условиям оферты.
У 17,5% селлеров срок вывода превышает 21 день
По правилам Wildberries, через 21 день после формирования отчёта о продаже селлер может запросить выплату за проданные товары. У маркетплейса есть пять рабочих дней на перечисление средств.
По данным «Точки сверки», на которые ссылается «Коммерсант», 67% продавцов получают деньги через 14 и более дней после запроса. У 17,5% селлеров срок вывода превышает 21 день.
Из-за более долгих выплат продавцам приходится чаще пользоваться быстрым — и платным — выводом средств, чтобы поддерживать работу бизнеса. По данным «Точки сверки», доля срочных выплат выросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле 2026.
Средний срок вывода средств вырос с 21 до 26–30 дней
По данным аналитиков «Точки сверки», на которых ссылается «Коммерсант», в мае 2026 года 76% продавцов Wildberries сталкивались с задержкой выплат от маркетплейса. Годом ранее с подобными проблемами сталкивались только треть селлеров.
Сейчас средний срок вывода средств составляет 26–30 дней после завершения расчётного периода, сообщают источники издания. В прошлом году он был на уровне 21 дня.
В Wildberries сообщили, что задержек выплат нет
В Wildberries не согласились с выводами аналитиков «Точки сверки». В компании заявили, что авторы относят к задержкам выплаты, которые проводятся в рамках действующего регламента платформы и заранее установленных сроков перечисления средств.
«Массовых задержек выплат нет. Средства перечисляются продавцам в соответствии с установленным графиком и условиями оферты», — сообщили в пресс-службе Wildberries.
В компании также отметили, что текущие сроки выплат учитывают логистические циклы, возвраты товаров и необходимость стабильных взаиморасчётов между участниками экосистемы. Возможные технические задержки, сообщают представители маркетплейса, возникают в единичных случаях и не носят системного характера.
ФАС уже обращала внимание Wildberries на сроки выплат продавцам
Проблема сроков расчётов с продавцами ранее уже попадала в поле зрения Федеральной антимонопольной службы.
Так, в апреле 2026 года ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за навязывания невыгодных условий продавцам и введения покупателей в заблуждение. Одним из поводов стало увеличение сроков выплат селлерам, которое ухудшило их финансовое положение.
Компании должны были устранить нарушения до 15 мая 2026 года. Сейчас ФАС, по данным «Коммерсанта», работает с бизнесом над исполнением предупреждений.
Рост сроков выплат — тренд во всей рознице
Источники «Коммерсанта» отметили, что увеличение сроков расчёта наблюдается не только на маркетплейсах, но и в рознице в целом. По их словам, сети раньше рассчитывались с поставщиками непродовольственных товаров за 45–90 дней, а сейчас срок может доходить до 120–180 дней.
Эксперты «Коммерсанта» также отметили, что расчётный цикл растёт из-за возвратов товаров и дополнительных сверок документов.
Селлеры также ждут выплаты по мотивационной программе
Кроме того, «Коммерсант» сообщил о мотивационной программе Wildberries для продавцов. Селлеры, достигшие целевых оборотов в ноябре—январе, могли рассчитывать на возврат части комиссии платформы.
Изначально выплаты планировались до 30 апреля, но затем срок перенесли из-за проверки. Новый срок получения средств — после 13 июля.