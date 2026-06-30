Wildberries начала заранее предупреждать продавцов об изменениях в договоре: уведомления будут приходить за 45 дней

Wildberries установила минимальный срок предварительного уведомления продавцов о самых важных изменениях оферты — 45 дней. Новый порядок — часть «Меморандума о добросовестных практиках», который ранее подписали крупнейшие маркетплейсы. В компании заявили, что стали первой цифровой платформой, внедрившей подобный механизм.

Новые правила Wildberries закрепил в оферте

Предупреждать за 45 дней будут только о важных изменениях в правилах платформы, которые могут повлиять на работу продавцов.

Как отметили в Wildberries, решение стало продолжением добровольных обязательств, которые компания ранее приняла в рамках Меморандума о добросовестных практиках. Теперь соответствующие положения официально включены в оферту.

Wildberries, Ozon и Авито обновили «Меморандум о добросовестных практиках» — комиссии для селлеров уравняют Кроме того, продавцы смогут отказываться от скидок, предоставляемых платформами Читайте также

Изменения коснутся комиссий, логистики и хранения товаров

По словам директора департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анны Авериной, установление минимального периода уведомления должно сделать взаимодействие с платформой более предсказуемым. Она отметила, что 45 дней дадут продавцам возможность скорректировать бизнес-процессы, операционную модель и юнит-экономику без необходимости принимать решения в сжатые сроки.

Новый порядок будет применяться к наиболее значимым изменениям условий сотрудничества с продавцами.

В частности, минимальный срок уведомления селлеров будет касаться изменений::

финансовых условий работы на платформе,

размера и порядка расчёта комиссий, тарифов на основные услуги,

правил логистики и хранения товаров.

В Wildberries подчеркнули, что установление минимального срока уведомления является сделает механизмы взаимодействия с предпринимателями более прозрачными.

Изменения коснутся комиссий, логистики и хранения товаров

Ранее крупнейшие российские цифровые платформы — Wildberries, Ozon и «Авито» — подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о добросовестных практиках, впервые заключённому в ноябре 2025 года. Компании обязались не устанавливать для российских продавцов комиссии выше, чем для иностранных, предупреждать об увеличении сроков выплат не менее чем за 45 дней, а также предоставить селлерам возможность отказаться от скидок за счёт платформ без штрафов и ограничений.

Обновлённый меморандум стал частью подготовки отрасли к закону о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года.