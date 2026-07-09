«Шоколадница» меняет формат бизнеса — сеть откажется от единой концепции кофеен

Сеть кофеен «Шоколадница» начала масштабное обновление бизнес-модели, сообщает Forbes. Компания откажется от единого стандарта заведений: новые кофейни будут отличаться дизайном, меню и форматом обслуживания в зависимости от локации и аудитории. Одновременно сеть меняет подход к франшизе — партнёрам-франчайзи будут доступны разные пакеты услуг на разный бюджет.

Подробности новой бизнес-модели станут известны позднее

По словам управляющего директора сети «Шоколадница» Алексея Чижова, компания начала репозиционирование бренда. Теперь внешний вид заведений, формат обслуживания и меню будут адаптироваться под конкретную аудиторию и расположение точки.

«Мы видим огромный запрос на изменения и у наших гостей, и у команды», — отметил управляющий директор сети «Шоколадница» Алексея Чижова.

Подробности новой концепции компания обещает раскрыть позднее.

Франчайзи смогут самостоятельно выбирать формат сотрудничества

Изменения коснутся франчайзинговой модели. Вместо одинакового пакета услуг партнёрам предложат внутренний «маркетплейс» решений, где можно будет подобрать необходимые инструменты.

Например, система заказа и учёта товаров будет доступна франчайзи в нескольких вариантах — от базовой версии до полностью автоматизированной.

За первое полугодие 2026 года «Шоколадница» закрыла 40 кофеен

Необходимость изменений в компании связывают с ухудшением финансовых показатлей результатов работы бизнеса. По собственным данным организации, которые приводит Forbes, только за первое полугодие 2026 года было закрыто около 40 заведений, после чего в сети осталось 200 кофеен. Источник издания, знакомый с ситуацией, утверждает, что среди закрытых объектов оказалось 14 франчайзинговых кофеен в Москве и других регионах.

Финансовые показатели «Шоколадницы» также ухудшились. Выручка ООО «Шоко-Холдинг» в 2025 году снизилась на 12% и составила 995,9 млн рублей. Чистый убыток компании увеличился вдвое — до 170 млн рублей.

Закрытие нерентабельных заведений было частью запланированной стратегии, сообщили в компании.

Гибкий формат франшиз — общерыночный тренд, считают эксперты

Эксперты, с которыми пообщался Forbes, отмечают, что рынок всё чаще требует гибких форматов франшиз. По их словам, разные дизайн-концепции, ассортимент и сценарии обслуживания внутри одного бренда становятся распространённой практикой.

По мнению источников Forbes, у «Шоколадницы» могут появиться небольшие кофейни, гибридные форматы и заведения с сокращённым меню, которые требуют меньших инвестиций и будут лучше подходить конкретной локации.

Гибкая франшиза потребует строгого контроля

Эксперты издания также предупреждают, что слишком большая свобода партнёров может привести к тому, что каждый франчайзи начнёт по-своему трактовать бизнес-модель. Это усложнит управление сетью.

Более того, начинающие предприниматели не всегда способны самостоятельно определить, какие инструменты им действительно необходимы для работы.