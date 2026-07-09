На первоначальный взнос по ипотеке нужно 13 зарплат — накопить на квартиру стало проще из-за роста зарплат

Чтобы накопить на первоначальный ипотечный взнос — 20% от стоимости однушки на вторичке — в России требуется отложить в среднем 13 зарплат, сообщили Russian Business в пресс-службе Циана. Аналитики компании изучили 40 городов и выяснили: с 2022 года показатель снизился с 16 до 13 зарплат. Причина — доходы населения росли быстрее цен на жильё.

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Проще всего накопить на первый взнос оказалось жителям Липецка, Кемерова и Новокузнецка — им хватит 9–10 зарплат благодаря доступному жилью на вторичке. Похожая ситуация сложилась в Тольятти, Астрахани и Ульяновске — в этих городах достаточно 11 выплат.

Дольше всего придётся копить на ипотеку жителям Сочи (29 зарплат), Санкт-Петербурга (20) и Москвы (19). За ними следуют Казань (18), Нижний Новгород, Калининград, Чебоксары (по 16), а также Ставрополь, Самара и Барнаул (по 15).

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С 2022 года первоначальный взнос стал доступнее: если тогда на него требовалось 16 зарплат, то в 2025-м — уже 13. За этот период зарплаты выросли на 56%, а однушки подорожали на 32%. В 2026 году показатель остался на прошлогоднем уровне.

При этом аналитики отмечают, что рост зарплат как таковой не сделал жильё доступнее: из-за высоких ставок брать ипотеку всё ещё сложнее, чем несколько лет назад.

Срок накопления на первоначальный взнос продолжит расти либо останется на текущем уровне

Аналитик Циана Елена Бобровская считает, что дальнейшая ситуация зависит от того, будут ли доходы россиян расти быстрее цен на жильё. На сегодня рост зарплат уже замедлился.