ЮниКредит Банк прекратит перевыпуск дебетовых карт с 1 декабря — клиентам советуют перевести деньги на другие счета

С 1 декабря 2026 года ЮниКредит Банк с 1 декабря прекратит перевыпуск дебетовых карт по заявлениям клиентов, сообщает РБК. Кроме того, уже 1 августа банк остановит перевыпуск по истечении срока действия. ЮниКредит рекомендует клиентам заранее снять наличные или перевести средства на другие счета.

ЮниКредит Банк будет выпускать только карты платёжной системы «Мир»

С 1 сентября банк начнёт блокировать и закрывать дебетовые карты, которые не были активированы в течение шести месяцев с момента получения. В тот же день закроют все карты Visa и Mastercard, по которым за последний год не проводились операции.

Если операции по карте были, она продолжит действовать до 31 марта 2028 года.

После 1 декабря новые карты можно будет выпускать только национальной платёжной системы «Мир», уточнили в банке.

UniCredit договорилась о продаже части российской «дочки» инвестору из ОАЭ

ЮниКредит Банк — российская «дочка» итальянской группы UniCredit. В мае UniCredit договорилась о продаже части российского бизнеса инвестору из ОАЭ. Сделку планируют закрыть во второй половине 2027 года. Оставшаяся часть банка останется под контролем итальянской группы.

В апреле Reuters писал, что UniCredit не намерена закрывать российский бизнес. Однако в июле 2025 года итальянский суд обязал группу выйти из России в течение девяти месяцев в качестве условия для поглощения Banco BPM.

Контекст

ЮниКредит Банк входит в перечень системно значимых банков России. Кредитный портфель российского подразделения UniCredit в первом квартале 2026 года сократился на 54%, а его доля в прибыли всей группы упала до 5%. При этом головной банк получил рекордные €3,2 млрд чистой прибыли — на 16% больше прошлогоднего показателя.

На данный момент в Москве у банка осталось единственное отделение для обслуживания физических лиц. Офисы в остальных городах, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск, обслуживают клиентов дистанционно.