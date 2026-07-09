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Госдума приняла закон о стажировках — студенты получат оплату не ниже МРОТ и все трудовые гарантии

Максимальный срок стажировки составит шесть месяцев
09 июля 2026, 20:05
Время прочтения 2 минуты
Мужчина сидит за столом и читает документы
Карьера
Россия
Автор:
Софья Сарычева

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о стажировках студентов и выпускников колледжей и вузов, сообщает «Коммерсант». Теперь работодатели должны оформлять стажировку по срочному трудовому договору с оплатой не ниже МРОТ. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Документ впервые закрепляет в законодательстве понятие «стажёр»

Закон впервые устанавливает правовой статус стажёра на уровне Трудового кодекса. В документе определяется круг лиц, которые могут претендовать на статус стажёра:

  • студенты, получающие среднее профессиональное или высшее образование;
  • выпускники колледжей и вузов в течение одного года после получения образования;
  • лица, проходящие профессиональное обучение или дополнительное образование по программе переподготовки.

Срок заключения договора о стажировке приостанавливается на период военной службы, декретного отпуска или временной нетрудоспособности.

Стажёры получат зарплату не ниже МРОТ, оплату больничных и пенсионный стаж

Стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Максимальная продолжительность стажировки составит шесть месяцев. В наименовании должности обязательно будет указываться, что работник является стажёром.

Стажёры получат все основные трудовые гарантии:

  • заработную плату не ниже МРОТ;
  • оплату больничного листа;
  • формирование пенсионного стажа.

Работодатель будет обязан организовать для стажёра наставничество. Порядок прохождения стажировки и оценки её результатов пропишут в локальном акте компании. Допустимый объём самостоятельной работы также будет определён внутренними правилами.

Закон не коснётся госслужащих и ряда других профессий

Если по окончании срочного договора стажёр заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему назначать не будут.

При этом новый вид стажировки не будет применяться к государственным и муниципальным служащим. Также закон не затронет стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности. Речь идёт о случаях, когда для начала работы нужно получить специальный допуск или пройти обязательную подготовку. Например, врачи, пилоты, адвокаты или водители некоторых видов транспорта проходят стажировку по особым отраслевым нормативам — для них сохранятся прежние правила.

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