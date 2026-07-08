Минцифры подготовит новые меры поддержки геймдева в России — отрасль рассчитывает войти в топ-7 на мировом рынке

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) отправила в Минцифры предложения по развитию российского геймдева, сообщает ТАСС. Ожидается, что к 2030 году реализация инициатив позволит сформировать российскую видеоигровую экосистему, а к 2035-му — вывести отечественный геймдев в топ-7 мировых лидеров отрасли.

К 2035 году российский геймдев может войти в мировой топ-7

Согласно стратегии Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), к 2030 году в России должна сформироваться самодостаточная экосистема геймдева. Предполагается, что к этому времени в стране будут созданы коммерческие и инвестиционные фонды, а также запущены системные меры государственной поддержки индустрии.

К 2035 году авторы документа рассчитывают вывести российскую игровую индустрию в число семи крупнейших мировых рынков. Для этого предлагается:

наладить устойчивое взаимодействие отрасли и государства;

усилить технологический потенциал российских разработчиков;

расширить профильные образовательные программы;

создать благоприятные условия для инвестиций;

развивать профессиональное и игровое сообщества;

поддерживать экспорт российских игр;

укреплять международное сотрудничество.

Стратегию подготовили Организация развития видеоигровой индустрии совместно с Аналитическим центром НАФИ, Strategy Partners и Агентством креативных индустрий Москвы.

Минцифры пообещало учесть предложения отрасли

В начале июня 2026 года представители видеоигровой индустрии направили свои предложения по развитию отрасли в Минэкономразвития, Минпрмторг, Минцифры, а также в другие профильные ведомства.

Представители Минцифры сообщили, что ведомство учтёт предложения отрасли при разработке мер государственной поддержки. В Минэкономразвития также отметили, что видеоигровая индустрия остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов креативной экономики и способна стимулировать внедрение цифровых технологий, создание высококвалифицированных рабочих мест и развитие экспорта российских игр.

Весной проект стратегии обсудили с участниками рынка и представителями государственных органов, после чего документ направили в федеральные ведомства. По оценке экспертов, объём российского рынка видеоигр в 2025 году восстановился до уровня трёхлетней давности и достиг 170–200 млрд рублей. Авторы инициативы рассчитывают, что появление государственной стратегии поможет привлечь инвестиции, ускорить развитие отрасли и повысить конкурентоспособность российских игровых проектов на мировом рынке.