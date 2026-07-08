Минцифры подготовит новые меры поддержки геймдева в России — отрасль рассчитывает войти в топ-7 на мировом рынке

Минцифры подготовит новые меры поддержки геймдева в России — отрасль рассчитывает войти в топ-7 на мировом рынкеК 2035 году в России планируют сформировать инвестиционную экосистему для геймдева и создать условия для его долгосрочного развития
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) отправила в Минцифры предложения по развитию российского геймдева, сообщает ТАСС. Ожидается, что к 2030 году реализация инициатив позволит сформировать российскую видеоигровую экосистему, а к 2035-му — вывести отечественный геймдев в топ-7 мировых лидеров отрасли.
К 2035 году российский геймдев может войти в мировой топ-7
Согласно стратегии Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), к 2030 году в России должна сформироваться самодостаточная экосистема геймдева. Предполагается, что к этому времени в стране будут созданы коммерческие и инвестиционные фонды, а также запущены системные меры государственной поддержки индустрии.
К 2035 году авторы документа рассчитывают вывести российскую игровую индустрию в число семи крупнейших мировых рынков. Для этого предлагается:
- наладить устойчивое взаимодействие отрасли и государства;
- усилить технологический потенциал российских разработчиков;
- расширить профильные образовательные программы;
- создать благоприятные условия для инвестиций;
- развивать профессиональное и игровое сообщества;
- поддерживать экспорт российских игр;
- укреплять международное сотрудничество.
Стратегию подготовили Организация развития видеоигровой индустрии совместно с Аналитическим центром НАФИ, Strategy Partners и Агентством креативных индустрий Москвы.
Минцифры пообещало учесть предложения отрасли
В начале июня 2026 года представители видеоигровой индустрии направили свои предложения по развитию отрасли в Минэкономразвития, Минпрмторг, Минцифры, а также в другие профильные ведомства.
Представители Минцифры сообщили, что ведомство учтёт предложения отрасли при разработке мер государственной поддержки. В Минэкономразвития также отметили, что видеоигровая индустрия остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов креативной экономики и способна стимулировать внедрение цифровых технологий, создание высококвалифицированных рабочих мест и развитие экспорта российских игр.
Весной проект стратегии обсудили с участниками рынка и представителями государственных органов, после чего документ направили в федеральные ведомства. По оценке экспертов, объём российского рынка видеоигр в 2025 году восстановился до уровня трёхлетней давности и достиг 170–200 млрд рублей. Авторы инициативы рассчитывают, что появление государственной стратегии поможет привлечь инвестиции, ускорить развитие отрасли и повысить конкурентоспособность российских игровых проектов на мировом рынке.